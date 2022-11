L’Acolyte, le thriller Star Wars de Disney+, confirme le casting et le synopsis avec Carrie-Anne Moss

L’Acolyte, l’une des nouvelles séries Star Wars, a confirmé le début de sa production, annonçant à la fois son casting principal et son synopsis officiel. Cela a été publié par Disney, partageant un casting dirigé par Carrie-Anne Moss (The Matrix), Dafne Keen (Logan) et Lee Jung-jae (The Squid Game). Pour le moment, sa date de sortie n’a pas été confirmée, même si elle pourrait bien atteindre la plateforme de streaming Disney fin 2023.

L’Acolyte et son casting prometteur

Ainsi, cette nouvelle série de Star Wars se déroulant dans les derniers jours de la Haute République, a annoncé son casting spectaculaire d’acteurs et d’actrices. Ainsi, au-delà des précitées Carrie Anne-Moss, Dafne Keen et Lee Jung-jae, la série mettra également en vedette Amandla Stenberg (The Hate U Give), Manny Jacinto (Nine Perfect Strangers), Jodie Turner-Smith (Queen & Slim), Rebecca Henderson (Inventer Anna), Charlie Barnett (Poupée russe) et Dean-Charles Chapman (1917).

Leslye Headland (Poupée russe) servira de showrunner et de productrice exécutive pour l’émission, en plus de diriger l’épisode pilote. De leur côté, Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King et Jason Micallef agiront en tant que producteurs exécutifs avec d’autres comme Rayne Roberts et Damian Anderson. D’autre part, un synopsis officiel est confirmé qui dément les fuites de ces derniers mois sur son intrigue; dit ainsi:

« The Acolyte est un thriller mystérieux qui emmènera les téléspectateurs dans une galaxie de sombres secrets et de puissances émergentes du côté obscur dans les derniers jours de l’ère de la Haute République. Une ancienne Padawan retrouve son maître Jedi pour enquêter sur une série de crimes, mais les forces auxquelles ils sont confrontés sont plus sinistres qu’ils ne l’auraient jamais imaginé. »

L’Acolyte n’a pour l’instant pas de date de sortie officielle, même si comme on dit, je parierais sur une première fenêtre pour la fin de l’année prochaine 2023.

Source | Disney