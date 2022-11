Apple accélère les tests iOS 16.1.1 en interne, qui seront probablement bientôt publiés

Le site Web d’état du système d’Apple pour les développeurs indique qu’il existe un problème persistant affectant sa plate-forme SKAdNetwork dans iOS 16.1. Le problème sera résolu « dans une mise à jour logicielle », déclare Apple, et il survient alors que les tests d’iOS 16.1.1 continuent de s’accélérer, selon les données d’analyse Web.

iOS 16.1.1 en route

Apple a récemment mis à jour sa page d’état du système pour que les développeurs expliquent : « Il y a un problème qui affecte SKAdNetwork pour les utilisateurs sur iOS 16.1. Nous travaillons pour résoudre rapidement ce problème dans une mise à jour logicielle. La note a été repérée pour la première fois par MacRumeurs.

Apple a lancé une mise à jour majeure de SKAdNetwork avec iOS 16.1. SKAdNetwork 4 vise à permettre aux annonceurs de mieux mesurer le succès de leurs campagnes en attribuant les installations d’applications individuelles à des campagnes spécifiques :

L’API SKAdNetwork permet aux annonceurs de mesurer le succès des publicités en attribuant les installations d’applications à des campagnes publicitaires spécifiques, tout en préservant la confidentialité des utilisateurs. Il prend en charge plusieurs formats d’annonces, y compris les images statiques, les vidéos, l’audio et les annonces interactives.

La mise à jour de la page d’état du système de développement d’Apple intervient alors que les tests d’iOS 16.1.1 se poursuivent en interne, selon les données d’analyse Web. Netcost-security.fr a repéré pour la première fois des preuves d’iOS 16.1.1 dans les données d’analyse Web il y a quelques semaines, et le nombre a progressivement augmenté depuis lors. Apple ne teste pas les mises à jour ponctuelles comme iOS 16.1.1 avec les développeurs ou les utilisateurs bêta publics.

Nous voyons également quelques premières preuves d’iOS 16.3 dans l’analyse Web, ce qui Bloomberg a rapporté est actuellement prévu pour une sortie en février ou mars 2023. Apple teste actuellement publiquement iOS 16.2, qui devrait être lancé pour tout le monde en décembre.

iOS 16.1.1 se concentrera sur les petites corrections de bugs et les améliorations des performances. Cependant, iOS 16.2 offre un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment la nouvelle application de collaboration Freefrom d’Apple et des mises à jour de l’application Home. Nous attendons également toujours le lancement de la nouvelle fonctionnalité SOS d’urgence via satellite pour les utilisateurs d’iPhone 14. Alors qu’Apple avait annoncé que cette fonctionnalité serait lancée en novembre, de nombreuses preuves suggèrent qu’elle pourrait être enregistrée pour iOS 16.2 en décembre.

Si iOS 16.2 est en effet prévu pour une sortie à la mi-décembre, nous nous attendons à ce qu’iOS 16.1.1 déjeune dans les deux prochaines semaines environ.

