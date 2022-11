Cartes d’horreur dans Fortnite: meilleurs codes novembre 2022

Un autre mois, nous vous disons quelles sont les meilleures cartes d’horreur de Fortnite avec des codes pour le mode créatif en novembre 2022. Juste en dessous, nous vous laissons notre sélection de ces cartes créatives disponibles pendant la saison 4 de Fortnite :

Meilleurs codes de carte d’horreur dans Fortnite (novembre 2022)

Alverton Hills : Livingston : 2951-2235-6812

Risque biologique : Raccoon City (A) – Norme : 8329-6977-4757

Simulateur de bugs : 1316-4412-1282

Carnival Escape (Horreur): 2385-3342-5568

Choix (horreur à la première personne) : 4147-1805-2195

Forêt maudite : 6024-5002-6192

Emily veut jouer : 3959-2728-0956

Échapper au nid des faucheurs 1V4 : 8297-3587-7839

Bousculade dans la ville : 9833-1277-9143

Evil 14 vous attend : première personne : 7710-0034-8827

Evil 15 attend: Duo à la première personne: 5034-4002-3245

Evil 21 attend: Samantha: 9059-5575-6936

Démons de première ligne : 0359-2097-6492

Survie gelée : 2228-7588-2382

Gardien du puzzle : 6571-8518-6063

Histoire d’Halloween : 9312-2909-8471

Salle d’évasion de l’hôpital 3 (Horreur): 1169-2163-2836

Maison du Tourment : 6003-4995-1704

Perdu dans l’inconnu : 5312-0287-8262

Entrepôt de mannequins : Le quart de nuit : 5351-4440-5726

Invasion de zombies dans le métro : 1511-0189-1102

Olivier : 5279-5436-2390

Paradoxe : Le début : 6152-3603-0539

Paranoia Tantrum 2 : Genèse : 1520-4763-6403

Paranoia Tantrum 3: Dualité: 1179-8403-2990

Pennywise Trouvez les 15 pièces… : 2961-7589-1661

Piggy Chapitre 1-4 : 8840-5689-4557

Pine City: Relife: 8974-6823-3966

Effrayer! Le 13 – L’événement évidé : 9651-4257-2527

Tête de sirène : 7297-6337-4306

Nounours : 6890-1483-5306

Les arrière-salles : 4284-8758-1462

The Edge – Zombies : 9565-7106-3824

L’épouvantail, une carte d’horreur : 5681-8991-7850

La carte d’horreur de l’épouvantail Chapitre 2 : 3759-4482-8202

La carte d’horreur de l’épouvantail Chapitre 3 : 9963-6116-5050

La visite – Biohazard : 6496-9997-4696

Carte des zombies Smallets du monde : 5896-6228-5947

Zombie Escape – Nouveaux pistolets mythiques !! : 0791-5727-7074

Au moment où nous écrivons cette nouvelle, nous avons vérifié que tous les codes des cartes Creative dans la liste ci-dessus fonctionnent, bien qu’il soit possible qu’avec le temps, certaines cartes ne soient plus disponibles et / ou soient mises à jour et changent de nom, description et même thème.

Gardez également à l’esprit que certaines de ces cartes d’horreur Fortnite sont uniquement pour un joueur, vous ne pourrez donc pas les jouer avec d’autres amis.

Comment entrer les codes créatifs dans Fortnite ?

Pour jouer à l’une des cartes ci-dessus, depuis le lobby de Fortnite Battle Royale, nous entrons dans l’onglet Découvrir. Une fois cela fait, nous verrons différents onglets ci-dessus. Il suffit d’aller dans le Island Code et d’entrer le code de l’île Creative dans laquelle on veut jouer.

Pour jouer à n’importe quelle carte Creative, nous devons entrer son code dans Découvrir > Code de l’île

Ce sont celles qui nous ont semblé être les meilleures cartes d’horreur de Fortnite en novembre 2022. Si vous n’êtes pas intéressé par cet aspect du jeu, dans notre guide Fortnite, nous abordons également d’autres sujets, tels que comment terminer toutes les missions. ou comment monter de niveau rapidement.

Sources : Fortnite Battle Royale, propre élaboration