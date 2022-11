Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra reçoivent une mise à jour One UI 5 stable (Android 13)

Galaxy Note 20 est désormais la dernière série de téléphones Galaxy à obtenir une mise à jour stable One UI 5 basée sur Android 13. Il s’agit de la troisième série qui reçoit aujourd’hui la mise à jour stable d’Android 13.

Ainsi, Samsung a enfin commencé à déployer la mise à jour stable One UI 5 basée sur Android 13 pour les masses. Le mois dernier, Samsung a publié la mise à jour de son dernier produit phare, la série Galaxy S22. Et ensuite partagé un plan de déploiement officiel selon lequel plusieurs téléphones sont éligibles à la mise à jour en novembre. Et comme promis, la société déploie maintenant la mise à jour One UI 5 pour le Galaxy Note 20.

La mise à jour est également déployée sur les séries Galaxy S20 et Galaxy S21. Comme nous le savons tous, une fois que Samsung a commencé le déploiement, il y a à peine une semaine où il ne publiera pas de mise à jour. Comme il a déjà commencé la mise à jour de masse, la semaine va être chargée pour l’entreprise et les utilisateurs de Galaxy.

La mise à jour One UI 5 pour la série Galaxy Note 20 est actuellement déployée en Suisse. Et étant donné qu’il s’agit de Samsung, au moment où vous lisez ceci, la mise à jour pourrait également être mise en ligne dans plus de régions. La mise à jour Galaxy Note 20 One UI 5 est livrée avec un numéro de build N98xBXXU5GVJE. Il s’agit d’une mise à jour majeure, alors attendez-vous à ce que la taille de la mise à jour soit plus grande.

Outre un tas de changements et de nouvelles fonctionnalités, la mise à jour apporte également le correctif de sécurité Android d’octobre 2022. En parlant de nouvelles fonctionnalités, il apporte des animations plus rapides, une nouvelle personnalisation de l’écran de verrouillage, une interface utilisateur mise à jour, des applications Stock mises à jour, une confidentialité et une sécurité améliorées, et plus encore. La mise à jour est livrée avec une très longue liste de journaux des modifications, tout comme la mise à jour du Galaxy S22.

Samsung déploie généralement des mises à jour dans le monde entier, ce qui indique que la mise à jour sera bientôt disponible dans plus de régions. Donc, si vous êtes un utilisateur de Galaxy Note 20 ou Note 20 Ultra, vous pouvez obtenir la mise à jour OTA à tout moment maintenant. Vous pouvez également vérifier la mise à jour manuellement à partir de Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Une fois la mise à jour disponible, téléchargez et installez la mise à jour.

Avant de mettre à jour votre téléphone vers le dernier Android 13, assurez-vous de sauvegarder votre téléphone et de le charger à au moins 50 %. Une fois que vous obtenez la mise à jour, partagez votre expérience avec elle.

