CoD Warzone 2.0 montée d’adrénaline avec séquences de départ et de victoire divulguées

Call of Duty: Warzone 2.0 n’est qu’à quelques jours de sa sortie officielle. À partir du 16 novembre, la suite tant attendue de la bataille royale arrivera sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Une date qui coïncidera avec le début de la saison 1 de Modern Warfare 2, qui permet déjà d’améliorer des armes pour votre arrivée à Al-Mazrah. Grâce à l’exploration de données, nous avons pu savoir à quoi ressemble la vidéo d’introduction et de victoire dans les jeux. Spoiler : il vous fera télécharger de l’adrénaline.

Ceci est l’introduction et la séquence de victoire dans les jeux Warzone 2.0

Le tweet, que vous pouvez voir au bas de ce paragraphe, montre l’avion de transport classique en plein vol déclenchant les contre-mesures habituelles pour éviter les missiles guidés ennemis. La caméra se rapproche du nez jusqu’à le croiser avec un fondu au noir. À l’intérieur de l’avion, l’accent est mis sur les joueurs réunis dans la même équipe, qui montent la rampe de saut jusqu’au bout. A cette époque, vous pouvez porter les meilleurs vêtements de votre opérateur.

La séquence de victoire suit une ligne similaire à celle observée dans les variantes de l’original. L’équipe victorieuse attend l’arrivée de l’hélicoptère d’extraction, puis entrez-y et reposez-vous après un moment au péril de votre vie (virtuelle). Il existe d’autres images divulguées qui ont été supprimées par Activision qui ont confirmé le retour de certains mécanismes. Il semblerait qu’Infinity Ward ait inversé le système qu’il avait initialement proposé : les ravitaillements sont de retour.

Dans ce lien, nous vous expliquons quelles sont les nouveautés les plus remarquables qui se sont produites jusqu’à présent, notamment le drop à drop d’informations liées à DMZ, le mode de style Escape from Tarkov qui complète le mode de jeu traditionnel.

