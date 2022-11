Final Fantasy XVI ne sera exclusif à PS5 que pendant 6 mois

Il semble que Sony ait divulgué par inadvertance les termes de l’accord d’exclusivité de Final Fantasy XVI. Dans une nouvelle annonce expliquant comment les jeux à venir sur PlayStation 5 dans les mois à venir tireront parti de Dualsense, le titre de Square Enix est accompagné d’une clarification en petits caractères : « Exclusivité PS5 pendant 6 mois ». Sachant que jusqu’à présent nous ne connaissions que ses versions pour PS5 et PC, cela ouvre bien plus qu’une porte d’espoir pour ceux qui aspirent à voir FF XVI sur les consoles Xbox et qui sait si même Nintendo Switch (via le cloud, évidemment ).

Forspoken sera également exclusif dans le temps

Ce n’est pas le seul secret avec lequel Sony est sorti de la langue. Immédiatement après Final Fantasy XVI, Forspoken apparaît dans l’annonce, une autre des exclusivités de Square Enix pour PlayStation 5 avec laquelle exactement la même chose se produit. En petits caractères, vous pouvez lire que Forspoken ne sera qu’une exclusivité temporaire sur PS5 jusqu’au 23 février 2025. C’est-à-dire que dans son cas, l’accord durera deux ans, quatre fois plus longtemps que celui de Final Fantasy XVI.

Nous ne devrions pas non plus être trop surpris que ces jours-ci, toutes sortes de données sur FF XVI soient mises en avant. Hiroshi Takai, le réalisateur du jeu, a précisé dans une récente interview que son développement est achevé à 95% et que nous devrions avoir une date de sortie avant la fin de l’année (tout indique que ce sera aux Game Awards 2022, le le 8 décembre prochain). De plus, Takai plaisante même en disant qu’il ne sera pas lancé cet été, mais plus tôt (mai, début juin 2023 ? Le projet s’améliore avec chaque nouveau détail qui en ressort (au cours des dernières heures, il a même été confirmé durée et difficulté), donc plus les gens l’apprécient et plus tôt il sort, presque mieux c’est pour nous.