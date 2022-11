Oppo Find X3 reçoit une mise à jour stable de ColorOS 13 basée sur Android 13

Oppo a commencé à déployer la mise à jour stable d’Android 13 sur son smartphone phare de l’année dernière – Oppo Find X3 et Find X3 Pro. La société a lancé la mise à jour stable après deux mois de tests bêta. La semaine dernière, Oppo a partagé une feuille de route détaillée de ColorOS 13 pour ce mois et selon le calendrier, la société devrait fournir des mises à jour stables à plusieurs téléphones Oppo ce mois-ci. Et maintenant, la mise à jour est en ligne pour la série Oppo Find X3.

Habituellement, Oppo a officiellement partagé des informations sur le déploiement sur son forum communautaire et ses réseaux sociaux, mais au moment de la rédaction de cet article, la société n’a pas officiellement confirmé le déploiement de la série Find X3. Mais certains utilisateurs auraient reçu la nouvelle mise à jour avec une multitude de nouvelles fonctionnalités et modifications. Utilisateur Reddit (u/Volo_Kin) a reçu la mise à jour stable sur le vanilla Find X3. Selon les détails partagés par l’utilisateur, la mise à jour pèse 6,24 Go pour le téléchargement. Le micrologiciel est amorcé avec un numéro de version PEDM00_11_F.16.

La série Oppo Find X3 est sortie avec le système d’exploitation Android 11 l’année dernière, et l’appareil a reçu sa première mise à niveau du système d’exploitation sous la forme d’une mise à jour Android 12. Et le moment est venu pour la deuxième mise à jour d’Android 13. De toute évidence, la mise à jour est basée sur le dernier skin ColorOS 13 de la société.

Au moment de la rédaction de cet article, la mise à jour est dans une phase continue, Oppo publie généralement les mises à jour de manière échelonnée, elle sera donc disponible pour tout le monde dans les prochains jours. Actuellement, la mise à jour est disponible pour la vanille Oppo Find X3 au Royaume-Uni. Si vous possédez le Find X3 ou le Find X3 Pro, assurez-vous que votre téléphone fonctionne avec la dernière version du logiciel, si vous utilisez la dernière version, vous recevrez l’OTA Android 13 plus tôt que les autres utilisateurs.

En termes de fonctionnalités et de modifications, Oppo propose la mise à jour stable de ColorOS 13 basée sur Android 13 avec des fonctionnalités telles que la conception Aquamorphic, y compris de nouvelles palettes de thèmes, une nouvelle police, une interface utilisateur de paramètres mise à jour, des effets Aquamorphic fluides dans les applications système, des animations plus fluides, des icônes mises à jour, nouvelle série d’animations AOD, un ensemble de nouveaux fonds d’écran, de nouveaux widgets, des fonctionnalités de confidentialité Android 13, etc.

Si vous possédez un Find X3 ou Find X3 Pro, vous obtiendrez la mise à jour OTA sur votre téléphone. Vous pouvez vérifier la mise à jour en accédant à Paramètres > Mises à jour logicielles.

