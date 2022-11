Télécharger Google Camera 8.6 pour Samsung Galaxy Z Flip 4 [Latest GCam]

Samsung a publié les derniers pliables il y a quelques mois. Les nouveaux pliables incluent Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4. Les pliables de quatrième génération sont livrés avec de nombreuses mises à niveau, y compris des caméras. Mais il y a toujours place à l’amélioration des performances de n’importe quel appareil. Pour améliorer les performances de la caméra, vous pouvez utiliser GCam Mods. Ici, vous pouvez télécharger Google Camera pour Galaxy Z Flip 4.

Il ne fait aucun doute que le Galaxy Z Flip 4 est livré avec une configuration de caméra impressionnante. Il a un meilleur ensemble d’appareils photo par rapport au Galaxy Z Flip 3 et les différences peuvent être facilement vues lorsque vous voyez des photos de ces appareils. Samsung possède l’une des meilleures fonctions d’intelligence artificielle dans l’appareil photo, mais aucune ne peut battre Google. Google Camera est toujours la meilleure application de caméra pour les utilisateurs généraux.

L’appareil photo Google est exclusif aux téléphones Pixel, mais il existe de nombreux mods disponibles qui fonctionnent sur de nombreux appareils. Merci à tous les porteurs. Tous les appareils ne prennent pas en charge la GCam modifiée, heureusement, le Galaxy Z Flip 4 prend en charge la GCam modifiée. Les chipsets utilisés sur les téléphones sont également responsables de la prise en charge de l’appareil photo Google.

Meilleur appareil photo Google pour Galaxy Z Flip 4

La quatrième génération de Galaxy Z Flip est livrée avec une configuration de caméra phare à l’arrière ainsi qu’à l’avant. À l’arrière, il y a un appareil photo principal 12MP et un autre appareil photo ultra large 12MP. La configuration prend en charge un zoom jusqu’à 10x et évidemment l’OIS. À l’avant, il y a une caméra selfie de 10 mégapixels. Bien que le mégapixel semble moins, ces appareils photo sont capables de prendre des photos incroyables.

L’application principale de l’appareil photo est assez puissante et offre un bon rendement. Il possède toutes les fonctionnalités de base et avancées telles que Night Shots, HDR +, enregistrement 4K, Lens Blur, photos RAW, etc. La Stock Camera produit des sorties qui semblent bonnes pour les gens, mais qui ne sont pas proches de l’image réelle. Et voici donc l’appareil photo Google qui fait ce travail pour vous, il fournit de meilleures images naturelles. Tout dépend donc du choix de l’utilisateur s’il aime une photo prise à partir d’un appareil photo stock ou de l’application mod GCam.

Télécharger Google Camera pour Galaxy Z Flip 4

Si vous êtes un utilisateur de Galaxy Z Flip 4, vous pouvez facilement télécharger la meilleure application d’appareil photo Google sur votre téléphone. Il est difficile de trouver des mods gcam pour un téléphone Exynos, heureusement, le dernier Z Flip 4 est livré avec le processeur Snapdragon et les utilisateurs peuvent donc essayer différents mods GCam. Oui, bien sûr, il est livré avec Camera2API activé par défaut.

Plusieurs mods GCam de divers porteurs fonctionnent avec Galaxy Z Flip 4. Mais le meilleur mod est disponible auprès d’un porteur populaire BSG. Le mod BSG fonctionne sur de nombreux appareils et possède de nombreux paramètres par défaut ainsi que des fonctionnalités avancées. Vous pouvez télécharger la dernière version de BSG GCam 8.6 APK.

En ce qui concerne la configuration, vous n’avez pas besoin d’un fichier de configuration. Mais comme tout le monde a des goûts différents, vous pouvez modifier les paramètres de l’application à votre guise. L’interface des paramètres est assez facile à naviguer et vous trouverez également des descriptions de la plupart des paramètres. Si vous souhaitez appliquer une configuration personnalisée, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous.

Remarque : Avant d’installer la nouvelle application portée par Gcam Mod, assurez-vous de supprimer l’ancienne version (si vous en avez installée). Ce n’est pas une version stable de Google Camera, il peut donc y avoir quelques bugs.

Comment installer le fichier de configuration sur Galaxy Z Flip 4 GCam

Tout d’abord, téléchargez ce fichier de configuration que vous souhaitez utiliser sur votre smartphone. Créez maintenant un nouveau dossier avec GCam nom dans Fichiers (même niveau que DCIM, Téléchargements, etc.). Ouvrez le nouveau dossier GCam et créez un autre dossier avec le configs8 nom (pour GCam 8). Collez maintenant le fichier de configuration dans le dossier configs8. Une fois cela fait, ouvrez l’application Google Camera et appuyez deux fois sur la zone vierge noire placée juste à côté du bouton de l’obturateur (entre l’icône de l’obturateur et de la galerie). Sélectionnez le fichier de configuration disponible dans la fenêtre contextuelle et appuyez sur le restaurer bouton. Revenez au tiroir de l’application, puis ouvrez à nouveau l’application.

C’est assez facile une fois que vous utilisez l’appareil photo Google. Vous pouvez également modifier le fichier de configuration lorsque vous en avez besoin. Oui, vous pouvez rechercher différents fichiers de configuration sur le Web pour trouver la configuration appropriée.

Si vous avez des questions, déposez un commentaire dans la zone de commentaire. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

