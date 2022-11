Moto G Pure (2021) commence à recevoir la mise à jour Android 12

Alors que la plupart des équipementiers Android se sont concentrés sur la fourniture des mises à jour Android 13, Motorola travaille toujours à la diffusion de la mise à jour Android 12 sur les téléphones Motorola en attente. La société a maintenant commencé à déployer la mise à jour stable d’Android 12 sur le Moto G Pure. Quel que soit votre opérateur, la mise à jour a été officiellement publiée par la plupart des opérateurs. Verizon a officiellement confirmé le déploiement en partageant les informations de mise à jour sur son site Web. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour Moto G Pure Android 12.

Le site Web de Verizon confirme le déploiement d’Android 12 pour le Moto G Pure aux États-Unis. L’appareil est recevoir une mise à niveau incrémentale majeure avec le S3RH32.30-42-10 une version de logiciel. Comme la plupart des mises à jour majeures du système d’exploitation, celle-ci nécessite également une grande quantité de données pour le téléchargement, alors assurez-vous d’avoir suffisamment de données pour installer la mise à jour Android 12 sur votre téléphone.

De nombreux utilisateurs auraient reçu la nouvelle mise à jour, voici une capture d’écran partagée par un utilisateur de Twitter (@nrshelnutt). Selon les utilisateurs de Moto G Pure, la mise à jour renverse l’appareil avec le correctif de sécurité mensuel d’août 2022 et apporte une longue liste de modifications à l’appareil.

En ce qui concerne les fonctionnalités et les modifications, les fonctionnalités du sac de construction Moto G Pure Android 12 telles que Material You, un panneau de notification mis à jour, de nouveaux widgets et de nombreuses fonctionnalités de sécurité et de confidentialité. En dehors de cela, la mise à jour comprend une multitude d’options de personnalisation telles que le style de police, la taille, les couleurs, les formes d’icônes, les mises en page, les fonds d’écran, etc. dans le menu de l’écran d’accueil. La mise à jour apporte également les fonctionnalités essentielles d’Android 12.

Maintenant, si vous possédez un Moto G Pure et que vous souhaitez mettre à jour votre téléphone avec le dernier Android 12, accédez à Paramètres> À propos du téléphone> Mises à jour du système, maintenant s’il y a une nouvelle mise à jour, sélectionnez Oui je suis dedans pour commencer à télécharger le logiciel, une fois téléchargé, appuyez sur Installer maintenant.

Si la mise à jour n’est pas disponible, vous pouvez attendre quelques jours ou la mettre à jour manuellement. Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous de le charger à au moins 50 % et faites également une sauvegarde des données importantes.

