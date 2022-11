Lionsgate fait allusion à des plans pour un titre de jeu John Wick AAA

Quelque chose à espérer : que se passe-t-il lorsque vous mélangez un tueur à gages, un chiot, une portion saine de vengeance et plus d’armes que vous ne pouvez en compter ? Vous obtenez John Wick, une franchise de films d’action à succès qui demande une adaptation appropriée du jeu vidéo. Selon le PDG de Lionsgate, les fans et les joueurs pourraient bientôt avoir l’occasion de découvrir les réactions viscérales de Wick d’une toute nouvelle manière.

La plupart des fans de John Wick n’ont aucun problème à convenir que sa réaction alimentée par la vengeance était complètement justifiée. C’est un simple fait de la vie : vous ne plaisantez pas avec le chien de quelqu’un, encore moins avec un chiot.

Depuis la sortie du premier film en 2014, la franchise John Wick a livré avec succès trois films, devrait en livrer deux autres et a même engendré un jeu de stratégie d’action bien accueilli du développeur Bithell Games en 2020. Selon un article récent d’IndieWire et Lionsgate gagnant l’appel, le PDG Jon Feltheimer a déclaré aux investisseurs que la société cherchait à nouveau à étendre la franchise et envisageait activement des propositions pour un nouveau jeu AAA basé sur John Wick.

Lionsgate flirte avec le potentiel d’un jeu vidéo majeur basé sur la franchise d’action « John Wick », a laissé échapper jeudi le PDG du studio. Plus de détails : https://t.co/jjL8cTD8rj pic.twitter.com/3HGlAmiNfK – IndieWire (@IndieWire) 4 novembre 2022

Malgré la mention, Feltheimer est resté dédié sur l’idée et a précisé qu’il n’y avait absolument aucun plan officiel pour le moment. Au cours de l’appel, Feltheimer a déclaré: « Je ne veux pas m’avancer ici, mais nous pensons qu’il y a un gros match AAA à faire avec » John Wick « . »

Feltheimer a déclaré plus tard aux participants : « Nous avons présenté des propositions. Nous sommes certainement intéressés à faire avancer cela, mais je ne veux rien dire de plus à ce sujet pour le moment. »

Utilisation par Feltheimer du terme spécifique Titre AAA laisse à penser que l’équipe de Lionsgate est à la recherche d’un gros jeu avec un budget tout aussi important.

S’il était développé, le nouveau jeu ne serait pas la première apparition de Wicks dans le monde du jeu vidéo. John Wick Hex de Bithell a donné aux fans la possibilité d’envoyer méthodiquement des ennemis dans un titre d’action bien animé, basé sur la chronologie et la stratégie. L’expert en gun-fu a également fait plusieurs arrêts dans la boutique d’objets Fortnite, la première apparition remontant à mai 2019.

La série John Wick a maintenu le cap et maintenu son élan depuis la sortie du film original en 2014. Compte tenu du succès de la franchise, de son univers en constante expansion et du style de combat unique de Wick, la franchise possède tous les éléments nécessaires pour créer un chef-d’œuvre de jeu visuel bourré d’action. Mais jusqu’à ce qu’une véritable décision soit socket, nous devrons continuer à attendre avec impatience les chapitres 4 et 5 de la franchise, dont le premier est actuellement prévu pour une sortie en mars 2023.