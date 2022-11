Minecraft Legends : date de sortie, bande-annonce, gameplay, configuration système requise, etc.

Minecraft est un jeu vidéo populaire qui existe depuis longtemps. Le jeu est toujours d’actualité à ce jour et reçoit en permanence des mises à jour de contenu afin que la base de joueurs soit conservée. Le jeu prend désormais même en charge le Ray-tracing sur les GPU RTX de Nvidia.

Il y a eu un certain nombre de jeux Minecraft et de retombées qui ont été joués par beaucoup de gens. Il y a maintenant un nouveau jeu Minecraft qui devrait sortir dans quelques mois. Si vous êtes un joueur vétéran de Minecraft ou un débutant dans le jeu, vous voudrez peut-être découvrir en quoi consiste le nouveau jeu Minecraft Legends.

Jetons un coup d’œil à la date de sortie, à la bande-annonce, au gameplay et à des informations supplémentaires sur ce qu’est Minecraft Legends.

Date de sortie de Minecraft Legends

Minecraft Legends est en développement depuis un certain temps. Cela a commencé en 2018 et maintenant, nous avons enfin une date de sortie. La date de sortie du jeu a été annoncée lors du Xbox et du Bethesda Gameshow qui ont eu lieu en juin 2022. Le jeu est enfin prêt à sortir dans le premier semestre 2023. Ainsi, quelque part entre janvier et avril, nous pouvons voir le jeu être mis en ligne.

Minecraft Legends : développeur et éditeur

Comme prévu, le jeu est publié par Xbox Game Studios et est développé par Mojang Studios et Blackbird Interactive. Les mêmes équipes étaient responsables du développement du jeu Minecraft original et des nombreuses retombées et éditions qui ont ensuite été publiées au fil des ans.

Légendes Minecraft : bande-annonce

La bande-annonce de Minecraft Legends est sortie le jour même de l’annonce du jeu. Il adopte une approche plus narrative de la façon dont vous, en tant que joueur, avec de nombreux autres joueurs, unissez vos forces pour vous battre contre les ennemis. Ce jeu est un jeu vidéo de stratégie d’action. Vous consultez la bande-annonce en vous dirigeant vers ici.

Légendes Minecraft : gameplay

Comme il s’agit d’un jeu d’action, les histoires sont créées par vous, le joueur. Comme c’est le cas avec tous les jeux d’action stratégiques, vous jouerez avec les éléments que l’on retrouve dans tous les jeux stratégiques. Le monde a été refait et il est encore meilleur que tout ce qui est actuellement présent dans Minecraft. Vous défendrez votre colonie en combattant de nombreux piglins et en arrêtant leur nuisance du Nether. De plus, vous utiliserez différentes armes dans le jeu et deviendrez finalement la légende éternelle de la colonie.

Dans le jeu, vous devrez explorer le monde et, plus important encore, collecter suffisamment de ressources pour pouvoir fabriquer vos armes et vos boucliers pour vous défendre et vous protéger des ennemis venant en sens inverse. En dehors de ce jeu prenant un virage dans une nouvelle direction, vous pouvez également voir comment les changements ont été apportés aux graphismes, à l’ensemble du monde Minecraft, et même aux animations des piglins et des lianes. Minecraft Legends devrait être l’une des meilleures retombées jamais publiées à ce jour.

Mobs de légendes Minecraft

Les foules dans Minecraft ont toujours été importantes. Bien sûr, vous pouvez les téléporter, les attaquer, ou même si vous le souhaitez, les tuer tout de suite. Les creepers sont l’un des monstres les plus populaires de l’univers Minecraft. Alors, quels monstres attendons-nous de voir dans Minecraft Legends ? Beaucoup d’entre eux en fait. Bien que vous connaissiez peut-être la plupart des monstres, ils ont été repensés pour Minecraft Legends. Voici toute la liste.

Allai

Axolotls

Cogneur

Golem pavé

Léche-botte

Golem de cavalerie d’émeraude

Renards

Golem de meule

Foule de grogneurs

Foule de chevaux

Lanceur de lave

Lama

Golem moussu

Cochon

Les cochons

Golem de planche

Garde du portail

Tigre royal

Runts

Foule squelette

Télémaque

Tortue

loups

Zombi

Légendes Minecraft : Multijoueur

Le jeu aura également un support en ligne multijoueur. Nous pouvons nous attendre à voir des modes multijoueurs multiplateformes qui vous permettent de jouer avec des amis sur différentes plateformes. Vous pouvez jouer avec des amis et d’autres personnes via le mode de jeu PvP en ligne et également le mode coopératif en ligne. Avoir du multijoueur en ligne dans de tels jeux de stratégie d’action ne fait que rendre le gameplay plus intéressant.

Légendes Minecraft : Plateformes

Étant donné que ce jeu est publié par Xbox Game Studios, vous pouvez facilement vous attendre à ce qu’il soit sur le Xbox Game Pass et même pouvoir y jouer sur le service Xbox Cloud Gaming. Le jeu sera disponible sur la nouvelle génération Xbox Series X et SPlaystation 5, Commutateur Nintendoet sur PC via le Microsft Store et Client Steam.

Configuration système requise pour Minecraft Legends

Voyons maintenant la configuration système requise pour PC. Nous avons répertorié ci-dessous les exigences minimales et recommandées.

Configuration minimale requise

Windows 7 64 bits ou plus récent

Processeur : Intel Core i5 ou équivalent AMD

RAM : 8 Go

GPU : Nvidia GeForce GTX 660 ou AMD Radeon HD 7870

DirectX : version 11

Stockage : 8 Go

Configuration recommandée

Mise à jour Windows 10 2019 ou plus récent

Processeur : Intel Core i5 ou AMD équivalent

RAM : 8 Go

GPU : Nvidia GeForce GTX 1050 ou équivalent AMD

DirectX : version 11

Stockage : 8 Go

Dernières pensées

Ceci conclut tout ce que vous devez savoir sur le nouveau jeu Minecraft Legends. En regardant à quel point ce jeu dérivé de Minecraft est intéressant, nous pouvons affirmer avec certitude que le jeu sera un énorme succès compte tenu de ce spin-off. Alors, serez-vous prêt à acheter le jeu et à passer un bon moment avec vos amis, ou comptez-vous vous en tenir au jeu Minecraft original ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

