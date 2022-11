Android TV : créer des captures d’écran pour les projecteurs ou les téléviseurs

Mais attention ! Certaines fonctions clés ne peuvent pas être remplacées par Button Mapper. Par exemple, sur les appareils Xgimi, appuyer deux fois sur le bouton d’alimentation éteindra toujours le projecteur. Vous ne devez pas non plus réaffecter le bouton de navigation, de confirmation ou de retour, car cela pourrait vous empêcher d’utiliser correctement le projecteur. À notre avis, la réaffectation du bouton d’accueil est la plus anodine. Régler ceci sur une pression longue n’affecte pas la navigation du projecteur et ne provoque pas son arrêt.