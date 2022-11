Le Commodordion est un accordéon Frankenstein composé de C-64 et de disquettes 5,5

Crazy DIY : Un musicien/ingénieur suédois a créé un accordéon fonctionnel à l’aide de deux ordinateurs Commodore 64 et d’un tas de disquettes. Surnommé le Commodordion, il joue mécaniquement, tout comme son homologue habituel, mais la sortie rappelle la musique d’arcade 8 bits des années 1980.

L’instrument est simple dans son concept et son fonctionnement. Deux C-64 sont connectés via des soufflets fabriqués à partir de dizaines de disquettes de 5,5 pouces. Le soufflet contrôle le « airflow » (volume) des notes jouées. Les touches de chaque ordinateur agissent comme elles le feraient sur un accordéon standard, celle de droite produisant la mélodie et celle de gauche produisant les accords.

La construction du Commodordion était loin d’être aussi simple que son fonctionnement. L’inventeur et YouTuber Linus Åkesson a commencé par fabriquer le soufflet. Chaque pli nécessitait trois disquettes coupées en deux motifs différents et maintenues ensemble avec du ruban adhésif. Les plis ont ensuite été imbriqués avec le précédent et maintenus serrés avec plus de ruban adhésif. Il y a au moins 16 plis, donc 48 disquettes 5,5 ou plus ont été supprimées pour ce projet.

Åkesson a dit : « Non bien disques ont été endommagés lors de la réalisation de cette vidéo. »

Comme mentionné précédemment, le soufflet d’un accordéon contrôle le volume des notes jouées. Plus il est forcé, plus les sons produits sont forts. Les soufflets Commodordion sont hermétiques à l’exception d’un trou à l’arrière qui souffle sur un microphone. Ce micro alimente un suiveur d’enveloppe, traduisant le sifflement du micro en volume. Cela, à son tour, alimente un convertisseur numérique-analogique qui produit les sons.

Chaque C-64 a également été fortement modifié, mais vous ne le sauriez pas avant de les voir de derrière (ci-dessus). Deux blocs d’alimentation sont câblés directement sur les cartes mères plutôt que via le port de l’adaptateur. D’autres modifications de la carte mère incluent un émulateur de lecteur de bande Commodore câblé et le module de sortie. Dans l’ensemble, l’appareil dispose de trois circuits imprimés personnalisés câblés directement sur les PCB C-64.

Enfin, un programme personnalisé est stocké sur ce lecteur de bande émulé. Ce logiciel traduit les pressions sur les touches de chaque ordinateur en notes d’accordéon. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, Åkesson est un musicien qualifié et peut jouer de l’appareil en temps réel comme il le ferait avec l’instrument standard. La musique produite s’intégrerait parfaitement dans n’importe quel jeu vidéo des années 1980.

Åkesson a inclus encore plus de détails sur son blog pour les personnes intéressées.