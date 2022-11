Apple lance un nouveau design de carte-cadeau des Fêtes, une politique de retour prolongée est désormais en vigueur

En plus de lancer aujourd’hui son guide annuel des cadeaux de vacances, Apple a également officiellement commencé à proposer sa fenêtre de retour prolongée pour les achats de vacances. Cela indique que les produits reçus entre le 4 novembre 2022 et le 25 décembre 2022 peuvent être retournés jusqu’au 8 janvier 2023.

Sur sa page Web Retours et remboursements, Apple explique la nouvelle politique de retour des fêtes. Notez que les articles achetés avec un financement par opérateur ne sont pas éligibles à cette politique étendue et relèvent toujours de la règle de retour standard de 14 jours.

Les articles achetés sur l’Apple Store en ligne qui sont reçus entre le 4 novembre 2022 et le 25 décembre 2022 peuvent être retournés jusqu’au 8 janvier 2023. Veuillez noter que toutes les autres conditions générales fournies dans la politique de vente et de remboursement de l’Apple Store en ligne sont toujours valables. applicable à l’égard de ces articles achetés. Les articles achetés par le biais d’un financement par opérateur ne sont pas éligibles pour les retours prolongés et sont soumis à la politique de retour standard. Tous les achats effectués après le 25 décembre 2022 sont soumis à la politique de retour standard.