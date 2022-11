Le Samsung Galaxy Z Flip 4 reçoit la mise à jour One UI 5 Beta 3

Selon la feuille de route officielle partagée par Samsung, plusieurs téléphones Galaxy devraient recevoir la mise à jour stable One UI 5 en novembre. Et le Galaxy Z Flip 4 est également sur la liste. Après deux mises à jour bêta, Samsung publie la troisième version bêta de One UI 5 pour le Galaxy Z Flip 4. Découvrons-en plus sur la nouvelle mise à jour bêta pour le Galaxy Z Flip 4.

En dehors de cela, l’OEM a récemment publié une nouvelle version bêta pour le Z Fold 4. Samsung publie principalement des mises à jour pour Z Flip et Z Fold le même jour. Et la même chose s’est produite avec la mise à jour bêta 3. Vous pouvez consulter les informations de mise à jour du Z Fold 4 sur cette page.

La mise à jour Galaxy Z Flip 4 One UI 5 Beta 3 est livrée avec un numéro de build se terminant par ZVK1. Il s’agit de la même version logicielle que la mise à jour bêta du Galaxy Z Fold 4. La mise à jour bêta est disponible dans plusieurs régions et sera bientôt disponible dans les autres régions.

En parlant de changements, la mise à jour bêta ne contient que des corrections de bugs. C’était prévu car l’appareil recevra bientôt une mise à jour stable. Il corrige l’épuisement de la batterie, les problèmes d’application de l’appareil photo, etc. Découvrez les changements ci-dessous.

Corrections de bugs :

Consommation de batterie rapide

Fermeture forcée lors de la définition des raccourcis des deux côtés lors de la modification de l’écran de verrouillage

Le coréen n’est pas entré lors de la connexion des claviers BT

La barre d’état disparaît

Samsung Pay ne fonctionne pas comme un geste dans un état de pliage

Fermeture forcée de l’application appareil photo

Rapport d’écran de couverture et erreur de fonction

Autres corrections de bugs mineurs

Comme Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 sont les derniers téléphones haut de gamme, ceux-ci devraient recevoir la mise à jour en premier parmi les téléphones prévus pour novembre. Et donc la bêta 3 pourrait être la dernière mise à jour bêta pour les deux pliables. Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 pourraient bientôt recevoir une mise à jour stable, peut-être la semaine prochaine.

Si vous avez un Galaxy Z Flip 4 et que vous avez rejoint le programme bêta One UI 5, vous recevrez la troisième version bêta en tant qu’OTA. Vous pouvez vérifier la mise à jour en allant sur Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. De là, vous pouvez obtenir la dernière mise à jour disponible. Si vous êtes sur la version One UI 4, vous pouvez attendre la version stable One UI 5 qui sortira bientôt.

Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous de sauvegarder vos données et de les charger à au moins 50 %.

