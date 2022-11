Cherry relance son classique culte "Nixie" Switch de clavier

Récapitulatif : Cherry a dévoilé une nouvelle version d’un Switch de clavier qui a été produit pour une durée limitée dans les années 80 et qui a depuis développé un culte. Dans les années 1980, une société allemande nommée Nixdorf Computer AG a commandé une version spéciale du Switch de clavier classique MX Black pour une utilisation dans certains de ses produits. Nixdorf a insisté pour que son interrupteur semi-personnalisé ait une force d’actionnement de 63,4 centinewtons au lieu des 60 centinewtons standard et une diode intégrée pour le basculement à n-key.

L’entreprise voulait également que le Switch ait un boîtier supérieur blanc laiteux.

Le Switch, qui était principalement utilisé dans les claviers Nixdorf CT06-CT07/2 M Softkeys attachés à des serveurs ou des terminaux, a trouvé un public parmi les passionnés pour sa sensation lisse et linéaire et son acoustique. Les « Nixie », comme on les appelait, n’ont été produites que pendant quelques années et sont assez rares de nos jours.

Cherry « relance » le Switch sous un nom de produit différent qui met en évidence ses « améliorations ». Le nouveau MX Black Clear-Top comprend le boîtier supérieur laiteux familier et la section inférieure noire ainsi qu’une tige noire. La force d’actionnement est la même qu’avant à 63,5 centinewtons avec 2 mm de pré-course et une course totale de 4 mm. Le ressort en acier inoxydable de couleur or utilise le même design vintage que l’original, nous dit-on.

Cherry propose les nouveaux interrupteurs avec ou sans lubrifiant préinstallé. Les versions non lubrifiées donnent aux passionnés la liberté d’installer les leurs à leur guise. Ils sont fabriqués exclusivement dans l’usine allemande de la société à Auerbach et sont garantis pour plus de 50 millions d’actionnements avec un temps de rebond généralement inférieur à une milliseconde.

Les commutateurs Cherry MX Black Clear-Top seront proposés par les distributeurs officiels du monde entier à partir du début de 2023. Malheureusement, Cherry n’a pas fourni de date de lancement plus précise en dehors de cette fenêtre très générale et nous ne savons pas non plus combien ils prévoient de facturer. Une revue 2020 des commutateurs Nixie de ThereminGoat mentionne que les commutateurs vintage se vendent environ 7 $ chacun.