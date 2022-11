Ratchet & Clank fête ses 20 ans avec l’arrivée de 12 épisodes de la saga sur PS Plus Premium

Pour célébrer les 20 ans du lombax et du robot le plus acclamé de l’univers, Sony a confirmé que la saga Ratchet & Clank jouera un rôle majeur sur PlayStation Premium, où elle ajoutera plus de 11 jeux à partir du 15 novembre prochain. Actuellement, dans la catégorie la plus élevée du service, la saga cumule les livraisons suivantes :

Ratchet & Clank : Chasse au trésor (PS3)

Ratchet & Clank : Pris au piège dans le temps (PS3)

Ratchet & Clank : Tous pour un (PS3)

Ratchet & Clunk : QForce (PS3)

Ratchet & Clank : Nexus (PS3)

À compter de la date susmentionnée, le 15 novembre, PlayStation Plus Premium ajoutera également ce qui suit, les quatre livraisons originales :

Ratchet & Clank (PS3)

Ratchet & Clank : Entièrement chargé (PS3)

Ratchet & Clank 3 (PS3)

Ratchet & Clank : Dans l’impasse (PS3)

Ratchet & Clank : Armé jusqu’aux dents (PS3)

Tenant compte du fait que le redémarrage PS4 Ratchet & Clank est livré avec la collection PS Plus disponible pour tout abonné du service disposant de PS5, seul le dernier opus de la série (Ratchet & Clank : Une dimension distincte) et le spin-off qui sortaient sur PSP (Ratchet & Clank : Size Matters et Secret Agent Clank). 12/15. Rien mais rien de mal.

Malgré le fait que beaucoup d’entre eux sont des versions PS3 et doivent être joués en streaming, il n’y a plus d’excuse pour profiter de l’une des meilleures sagas d’action et de plate-forme de l’histoire, mascotte honoraire de l’usine PlayStation et prunelle de l’œil de Insomniac Games, le prestigieux développeur qui nous livre aujourd’hui les jeux Marvel’s Spider-Man et qui planche sur la future adaptation de Wolverine. Pour profiter de tout ça et du Capitaine Qwark, bien sûr.