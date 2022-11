Liste des jeux tactiles pris en charge sur le service de jeu en nuage GeForce Now de NVIDIA

Nous sommes tous un jeu en nuage est un excellent moyen de profiter d’une grande bibliothèque de jeux pour un abonnement mensuel. Bien sûr, vous pouvez jouer à ces jeux sur votre PC ou votre smart TV. Mais savez-vous également que certains services tels que GeForce NOW de Nvidia vous permettent d’accéder et de jouer à des jeux depuis leur bibliothèque ?

Si vous ne le savez pas, vous pouvez accéder à tous ces jeux via l’application de jeu en nuage GeForce NOW pour Android ainsi que pour iOS. Maintenant, nous savons tous qu’en ce qui concerne les appareils iOS, les utilisateurs ne pourront accéder au service de jeu en nuage que via le navigateur Web. Quoi qu’il en soit, comme la plupart d’entre vous le savent, tous ces jeux cloud peuvent être joués sur votre appareil mobile à l’aide de manettes sans fil. Il existe cependant un bon nombre de jeux qui prennent désormais en charge les commandes tactiles et nous allons jeter un œil à la liste.

Jeux pris en charge par GeForce Now Touch

Bien qu’il soit confortable d’utiliser un contrôleur pour jouer à tous les jeux sur votre téléphone via GeForce Now, il existe un tas de jeux qui sont facilement jouables à l’aide de vos commandes à l’écran. Heureusement, les joueurs mobiles de GeForce Now peuvent profiter de ces jeux avec un support tactile sur leur mobile et leurs tablettes.

Jeux tactiles pour mobiles et tablettes

Voici une liste de tous les jeux qui fonctionneront avec des commandes tactiles sur mobile et tablette. Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure que de nouveaux jeux seront pris en charge.

Fortnite – (Epic Games)

Impact de Genshin – (HoYover)

Temps 2 : Compléter Désolé – (Steam)

Tuez la flèche – (Steam)

Dota : Underlords – (Steam)

Dans la brèche – (Steam, Epic Games)

Papiers, s’il vous plaît – (Steam)

Simulateur de table – (Steam)

Jeux tactiles pour tablettes uniquement

Parce que les tablettes sont des appareils avec de grands écrans, certains jeux seront un peu difficiles à jouer avec une manette. Eh bien, voici une liste de jeux tactiles pour tablettes.

Marche des empires – (Steam)

Coups de pied de porte – (Steam)

Portail de construction de ponts – (Steam)

Les retours de Shadow Run – (Steam, Epic Games)

Train monstre – (vapeur)

Talisman : édition numérique – (Steam)

Magic: The Gathering Arena – (Winzarda.com, Epic Games)

Comme mentionné précédemment, la liste des jeux prenant en charge les commandes tactiles ne fera qu’augmenter progressivement au fil des jours. D’autres appareils tels que le nouveau Razer Edge 5G pourront également utiliser des commandes tactiles pour la liste des jeux mentionnés ci-dessus.

En tant qu’abonné à GeForce Now, vous pourrez également voir cette liste de jeux pris en charge par les commandes tactiles avec ok dans l’application GeForce Now. Tout ce que vous avez à faire est d’installer la dernière version de l’application GeForce Now et d’appuyer sur l’onglet qui indique Mobile Touch Controls.

Pour en savoir plus sur les jeux disponibles sur GeForce Now, vous pouvez consulter notre liste constamment mise à jour des jeux GeForce Now en vous rendant ici.

