Samsung s’attend à ce qu’Apple lance une tablette pliable en 2024

Alors que des entreprises comme Samsung investissent de plus en plus dans les appareils pliables, Apple n’a pas encore annoncé de produits dans cette catégorie. Rien n’indique que la société basée à Cupertino annoncera un téléphone pliable à court terme, mais Samsung s’attend à ce qu’Apple lance une tablette pliable d’ici 2024.

Le premier appareil pliable d’Apple pourrait ne pas être un téléphone

La nouvelle vient de L’élec (via BGR), qui aurait appris de sources que la division mobile de Samsung avait eu une réunion avec des fournisseurs le mois dernier pour discuter du marché des smartphones. Parmi les discussions, des représentants de la société sud-coréenne auraient déclaré qu’ils s’attendaient à ce qu’Apple annonce son premier appareil pliable en deux ans.

Fait intéressant, du moins selon Samsung, le premier appareil pliable d’Apple ne sera pas un téléphone. Au lieu de cela, la société pense qu’Apple entrera dans ce segment avec une tablette ou un ordinateur portable pliable.

CCS Insight corrobore ces rumeurs. Dans un rapport partagé le mois dernier, la société de recherche a affirmé que le lancement d’un iPhone pliable serait très risqué à ce stade, et qu’il serait plus logique pour Apple d’expérimenter cette technologie dans un nouvel iPad. On ne sait pas combien coûterait ce produit, mais les analystes pensent qu’un appareil Apple pliable pourrait arriver dans les magasins avec un prix de 2 500 $.

Lors de la même réunion avec des investisseurs, Samsung aurait déclaré que le marché des smartphones pliables devrait croître de 80 % d’ici 2025. La société sud-coréenne a également déclaré que 90 % des utilisateurs de smartphones pliables sont convaincus d’acheter un autre appareil pliable à l’avenir.

Le marché des smartphones pliables

Plus tôt cette année, le dirigeant de Samsung, TM Roh, a confirmé qu’environ 10 millions de smartphones pliables ont été expédiés en 2021. Bien que le nombre soit encore faible par rapport au marché global des smartphones, la catégorie pliable a augmenté de plus de 300 % par rapport à 2020. Actuellement, plus de 70 % des Le marché des appareils pliables est dominé par Samsung avec Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip.

Il n’est pas surprenant qu’Apple ait suivi une approche plus conservatrice en ce qui concerne l’iPhone. En raison du grand nombre d’appareils que l’entreprise expédie chaque année, Apple serait probablement confronté à plusieurs problèmes d’approvisionnement avec le lancement d’un téléphone pliable, car cette technologie est encore limitée et plus chère.

Il y a des rumeurs suggérant qu’Apple a expérimenté des appareils pliables basés sur des iPhones et des iPads, mais pour l’instant, ce sont tous les premiers prototypes loin de devenir des produits finaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :