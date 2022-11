Comment regarder le documentaire de Selena Gomez

Aujourd’hui, Selena Gomez sort son nouveau documentaire My Mind and Me, diffusé exclusivement sur Apple TV+. Le film de 90 minutes est réalisé par Alek Keshishian, explorant les batailles de Gomez avec le bien-être physique et mental. Voici comment regarder.

Gomez est devenu célèbre à un âge précoce en tant qu’enfant star sur Disney Channel et a développé une carrière d’acteur et de chanteur à l’âge adulte. Elle a remporté un Emmy cette année pour son rôle dans la comédie Hulu Only Murders in the Building.

Cependant, My Mind & Me ne couvre pas toute l’histoire de sa vie. Il utilise des images filmées au cours des six dernières années de sa vie, pour révéler un aperçu des tensions mentales de la célébrité et de ses combats contre le lupus et le trouble bipolaire.

Les premières critiques des critiques ont fait l’éloge du film, obtenant un score de 100% sur Rotten Tomatoes out of the gate.

Comment regarder My Mind and Me sur Apple TV+

My Mind and Me est diffusé exclusivement sur Apple TV +. Vous pouvez regarder Apple TV+ via l’application Apple TV disponible sur iPhone, iPad, décodeur Apple TV, Amazon Fire Stick, Roku sticks, Comcast Xfinity box, de nombreux téléviseurs intelligents et d’autres plateformes. Les utilisateurs d’Android et de Windows peuvent également regarder dans un navigateur Web sur tv.apple.com.

Pour regarder My Mind and Me et d’autres contenus Apple TV+, vous avez besoin d’un abonnement. Apple TV + coûte actuellement 6,99 $ par mois – inscrivez-vous avec un nouvel identifiant Apple et essayez-le gratuitement pendant sept jours. Dans l’application TV, sélectionnez l’onglet Originaux pour trouver ce qui est disponible. Trouvez la vignette de Selena Gomez: My Mind & Me et appuyez dessus pour commencer à regarder.

