Evernote pour iOS 16 et iPhone 14 Pro place des notes et des tâches sur votre écran de verrouillage

L’une des principales nouveautés d’iOS 16 est l’écran de verrouillage repensé, qui permet aux utilisateurs d’y placer des widgets. Et pour profiter de ces nouvelles fonctionnalités, Evernote a mis à jour son application iOS avec plusieurs widgets d’écran de verrouillage. Avec ces widgets, les utilisateurs peuvent voir leurs dernières notes et tâches sans même avoir à déverrouiller leur téléphone, ce qui est particulièrement intéressant pour les utilisateurs d’iPhone 14 Pro.

Comme partagé par la société dans un article de blog, la dernière mise à jour de l’application Evernote pour iOS est livrée avec des widgets d’écran verrouillé pour iPhone. Cela fait suite à une autre mise à jour Evernote publiée plus tôt cette année qui a ajouté des widgets d’écran d’accueil à l’application iPhone et iPad.

Alors que les widgets plus petits et ronds ne sont que des raccourcis qui redirigent les utilisateurs vers l’application, il existe des widgets plus grands qui affichent en fait des informations directement à partir de l’écran de verrouillage de l’iPhone.

Il existe huit widgets d’écran de verrouillage différents disponibles avec l’application Evernote. Ceux-ci incluent des notes récentes, des tâches récentes et des raccourcis pour créer une nouvelle note, une nouvelle tâche ou même numériser un document. Mais grâce aux fonctionnalités d’iOS 16, la personnalisation va bien au-delà.

Comme indiqué par Evernote, les utilisateurs peuvent créer plusieurs écrans de verrouillage avec différents widgets, puis les combiner avec différents modes de mise au point. Par exemple, l’utilisateur pourrait avoir un « mode travail » qui affiche les widgets de la barre des tâches et les notes récentes, tandis qu’un « mode veille » n’afficherait que des raccourcis pour ouvrir l’application, créer une nouvelle note ou une nouvelle tâche.

Il existe de nombreuses façons de personnaliser vos widgets Evernote sur votre écran de verrouillage et votre écran d’accueil. Quelle que soit votre combinaison préférée, ces widgets vous aideront à augmenter votre productivité et à capturer des idées à tout moment, n’importe où.

Les nouveaux widgets devraient fonctionner parfaitement avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, qui ont un affichage permanent. Mais bien sûr, toute personne possédant un iPhone exécutant iOS 16 peut ajouter les widgets d’écran verrouillé.

Evernote est disponible gratuitement sur l’App Store – bien que certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement premium.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :