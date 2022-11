Le nouveau Monkey Island arrive sur Series X | S et PS5, mais pas sur Xbox One et PS4

La dernière aventure canon et pirate de Ron Gilbert arrive enfin sur les consoles de nouvelle génération. Return to Monkey Island débarquera sur PS5 et Xbox Series X|S le 8 novembre, complétant ainsi sa présence sur les plateformes actuelles après avoir été disponible sur PC et Nintendo Switch. Si vous n’avez pas encore joué à cette grande aventure, vous n’avez probablement aucune excuse pour ne pas le faire.

Gratuit sur Xbox Game Pass

La meilleure nouvelle est sans aucun doute pour les utilisateurs du Xbox Game Pass, car Microsoft a confirmé que Return to Monkey Island arrivera le 8 novembre dans son catalogue Xbox Game Pass, permettant ainsi à tous les abonnés de télécharger le jeu entièrement gratuitement tant qu’il est disponible dans le catalogue.

Mais les bonnes nouvelles s’accompagnent aussi de moins bonnes nouvelles. Ou pourquoi le nier, ils sont plutôt mauvais. Et c’est que malheureusement la génération précédente de consoles a été complètement laissée de côté, donc si vous continuez à jouer sur une Xbox One ou une PS4, nous devons vous dire que vous ne pourrez pas jouer à Return to Monkey Island.

Quel est le secret de l’île aux singes ?

L’éternelle question va tenter de trouver une réponse dans ce nouvel opus. Si vous avez joué aux deux premiers Monkey Island (The Secret of Monkey Island et Monkey Island 2: Lechuck’s Revenge), ce serait le prochain épisode à jouer, car comme son créateur l’a précisé, c’est la bonne suite qu’il continuerait à maintenir l’intrigue et l’argument des Singes de toujours.

Cela ne veut pas dire que les Monkey Island suivantes ne sont pas bonnes ou valides, mais en termes de continuité et de structure de l’intrigue, il semble que le cachet de Ron Gilbert soit le seul valable dans tout cela.

Vaut la peine?

Une île aux singes en vaut toujours la peine, mais celle-ci en particulier sera un régal incontournable pour ceux qui ont joué aux jeux originaux il y a plus de 30 ans. Ils ont beaucoup critiqué le style visuel que le jeu présentait, et ils étaient tellement en colère que même Ron Gilbert lui-même a décidé d’arrêter de donner de petits détails à l’avance en raison de la haine dont il souffrait sur les réseaux.

Mais les décisions étaient correctes puisque l’opinion générale est que nous sommes confrontés à une autre aventure graphique hilarante, divertissante et inoubliable qui nous laissera un très bon goût dans la bouche. La mécanique a su s’adapter parfaitement à l’époque, et la disparition de la case du verbe d’action ou la possibilité de rembobiner rapidement les dernières conversations nous permettent de donner un plus d’accélération à cette époque où l’immédiateté ou l’absence de patience brillent pour son absence.

Alors maintenant vous savez, si vous faites partie de ces gens qui crient sur tous les toits « J’aime les aventures graphiques », il vous a fallu beaucoup de temps pour y jouer si vous ne l’avez pas encore fait. Et si vous n’aviez que PS5 ou Xbox Series maintenant, vous n’avez plus d’excuse pour ne pas y jouer.