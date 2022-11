Préparez-vous à devenir médiéval sur un cul de zombie dans Blight: Survival

Divulgation complète: je l’admets. Je suis une ventouse pour les jeux de zombies. Je les ai tous joués – les bons et les mauvais. Alors oui, quand j’ai vu quelqu’un faire une horreur de survie de zombies médiévaux, j’ai dit: « Arrêtez! Vous m’avez eu aux zombies médiévaux. Ici. S’il vous plaît, prenez mon argent. » Après avoir visionné la bande-annonce du gameplay, je suis encore plus convaincu que je dois jouer à ce jeu.

Il y a un peu plus d’un an, le développeur indépendant Haenir Studio a discrètement annoncé sur Reddit qu’il développait son premier jeu appelé Blight: Survival. L’équipe de deux personnes a depuis travaillé sur le projet pendant leur temps libre. Les développeurs n’ont pas révélé grand-chose sur le titre à part quelques mises à jour de progression.

Mercredi, la page du jeu Blight: Survival a été mise en ligne sur Steam. Haenir a mis en place un teaser banal et une bande-annonce de gameplay de cinq minutes beaucoup plus remarquable qui semble impressionnante pour n’avoir été en développement que pendant un an (ci-dessus).

Le studio décrit le jeu comme un « roguelite d’action-horreur coopératif à 4 joueurs ». Je le décris comme « Days Gone a rencontré Mount and Blade et a eu un enfant amoureux ». Bien que Haenir ait construit le jeu sur Unreal Engine en tant que coopération à quatre joueurs, cela nous assure que les joueurs sont totalement libres de le jouer en solo. Les reclus se réjouissent. Le jeu ne vous obligera pas à avoir affaire à des gens.

L’action se déroule dans une époque médiévale non précisée avec deux armées qui sont en guerre depuis des années. Un fléau a balayé la terre transformant les cadavres en zombies. Ainsi, non seulement les joueurs doivent affronter la faction rivale, mais les morts-vivants rampent dans leur colette.

Le gameplay est assez souple. De toute évidence, il a beaucoup de jeu d’épée debout, qui jusqu’à présent semble fluide et complexe. Cependant, il y a des éléments furtifs dans le mélange pour les joueurs qui aiment l’approche silencieuse. Comme on le verra plus tard dans le clip, se faufiler dans une armure lourde qui claque semble un peu ridicule. Cependant, nous remarquons également que les joueurs peuvent piller des armures en cuir sur des cadavres. Il y aura donc certainement des pénalités et des buffs appropriés pour différents types d’armures.

« Choisissez parmi une large sélection d’armes, d’armures et personnalisez-les en fonction de votre style de jeu », indique la description du jeu.

Un autre élément du gameplay que Haenir n’a pas présenté dans la bande-annonce est le système d’otage. Une mise à jour d’avril de Reddit a montré comment les joueurs pouvaient se faufiler furtivement et attraper des ennemis et les tuer ou les utiliser comme bouclier de viande.

Haenir développe Blight: Survival pour PC mais a l’intention de le porter éventuellement sur des consoles. Le studio n’a pas encore fait allusion à une date de sortie, mais cela va probablement prendre un certain temps. Les deux développeurs admettent qu’ils n’ont « PAS » quitté leur travail quotidien et n’ont travaillé sur le projet que pendant leur temps libre.

Ils utilisent la bande-annonce de gameplay comme preuve de concept pour voir s’ils peuvent inciter un éditeur à les financer. Ils aimeraient finalement quitter leur emploi, embaucher plus de développeurs et se concentrer à plein temps sur la finition du jeu. À défaut, ils restent ouverts au financement participatif mais n’aiment pas l’investissement en temps nécessaire à la gestion d’une campagne. Bénévoles?