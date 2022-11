L’obsession de Samsung pour l’iPhone se poursuit avec l’annonce « On the Fence » se moquant des clients d’Apple

Samsung poursuit son obsession pour Apple, cette fois avec une nouvelle publicité se moquant de la société pour ne pas avoir sorti d’iPhone pliable. La vidéo affirme qu’il est « temps de sortir de la clôture » et de passer aux appareils Samsung, plutôt que « d’attendre » qu’Apple corresponde aux fonctionnalités et aux produits qu’elle propose déjà…

Samsung a fortement ciblé les switchs iPhone avec ses publicités récentes. Suite à l’annonce de l’iPhone 14, la société a envoyé une série de tweets se moquant des derniers appareils phares d’Apple. Les insultes allaient de l’absence d’une conception pliable/retournable, du matériel de l’appareil photo, etc.

Même avant la sortie de l’iPhone 14, Samsung a déclaré : « L’innovation n’arrive pas bientôt sur un iPhone près de chez vous. Il est déjà ici dans la galaxie.

Cette fois-ci, Samsung cible à nouveau le manque apparent d’innovation d’Apple avec une nouvelle publicité intitulée « On the fence ». L’annonce présente un utilisateur d’iPhone assis sur une clôture, sur le point de faire le saut tandis que d’autres utilisateurs d’Apple tentent de le convaincre de rester. « » Je vais du côté de Samsung, ils ont des téléphones pliables et des appareils photo épiques « , dit la personne.

Les autres utilisateurs d’iPhone disent qu’ils « attendent que tout cela arrive ici », ce à quoi le Switch se demande pourquoi ils attendent alors que tout est déjà disponible du « côté Samsung ».

Apple investit dans le développement d’iPhone pliables, mais on ne sait pas quand ou si un appareil arrivera un jour sur le marché. La plupart des premiers téléphones Android avec des conceptions pliables et rabattables sont également livrés avec un certain nombre de compromis différents. Comme d’habitude, Apple attend que la technologie soit plus avancée avant de publier quoi que ce soit.

Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous. Que pensez-vous de la nouvelle publicité Samsung ? Malin ou grincer des dents ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

