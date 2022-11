Comment utiliser Stage Manager sur iPad [Definitive Guide]

Apple vient d’annoncer la nouvelle gamme d’iPad avec iPadOS 16. Cette fois, nous voyons l’iPad 10 ainsi que l’iPad Pro avec la puce Apple M2. Désormais, iPadOS 16 apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités. Une fonctionnalité très utile disponible pour plusieurs iPads est le gestionnaire de scène.

Aujourd’hui, nous allons plonger dans ce qu’est Stage Manager, comment vous pouvez utiliser Stage Manager sur iPad, une liste d’iPad compatibles avec Stage Manager, et plus encore.

Stage Manager est un outil qui organise automatiquement toutes vos applications et fenêtres ouvertes de manière à ce que vous, l’utilisateur, puissiez vous concentrer sur l’utilisation de l’application ou du programme particulier sans être distrait et en même temps avoir tout à portée de main. Le Stage Manager est une fonctionnalité désormais disponible sur macOS Ventura d’Apple et le nouvel iPadOS 16.

Jetons un coup d’œil à tout ce que vous devez savoir sur Stage Manager pour iPad.

Stage Manager pour Apple iPad – Tout ce que vous devez savoir

Étant donné que Stage Manager est une nouvelle fonctionnalité introduite sur l’iPad d’Apple, il est toujours bon de savoir ce que vous pouvez en faire et quels appareils prennent en charge la fonctionnalité Stage Manager.

Stage Manager – iPads pris en charge

Maintenant, vous devez comprendre que seuls certains iPads qui reçoivent les mises à jour iPadOS 16 auront la fonction Stage Manager. Voici une liste de tous les iPad prenant en charge Stage Manager sur iPadOS 16.

iPad Air 5e génération et versions ultérieures

iPad Pro 11 pouces génération 1 et plus récent

iPad Pro 12.9 génération 3 et versions ultérieures

Comme vous pouvez le voir sur cette très petite liste d’appareils pris en charge, le nouvel iPad de 10e génération ne prend pas en charge le gestionnaire de scène, et les variantes de l’iPad Mini n’ont pas non plus le gestionnaire de scène. Le Stage Manager arrivera-t-il sur les autres iPads dans les futures mises à jour ? Personne ne sait.

Comment activer Stage Manager sur iPad

Maintenant que vous savez quels iPad prennent en charge Stage Manager, il est maintenant temps de savoir comment vous pouvez l’activer. Suivez ces étapes.

Ouvrez le Centre de contrôle sur votre iPad en balayant vers le bas depuis le coin supérieur droit. Vous devriez voir une nouvelle icône avec trois points verticaux et un écran à côté. C’est l’icône du Stage Manager.

Vous pouvez également activer Stage Manager via l’application Paramètres sur vos iPad Apple pris en charge.

Lancez l’application Paramètres depuis l’écran d’accueil de votre iPad. Maintenant, appuyez sur l’option Écran d’accueil et multitâche. Enfin, appuyez sur Gestionnaire de scène. Ici, vous pourrez désactiver ou activer le Stage Manager sur votre Apple iPad.

Une fois que Stage Manager est activé et que quelques applications sont ouvertes, vous pouvez voir les applications récemment ouvertes sur la gauche. La fenêtre actuellement ouverte a une option Fermer la fenêtre en haut et en bas à droite, vous pourrez redimensionner la fenêtre active.

Gestes du régisseur

Parce que vous utilisez un iPad, vous devez utiliser plusieurs gestes si vous prévoyez d’effectuer plusieurs tâches à la fois, de basculer entre des applications, de masquer une fenêtre ou même de fermer une application ou une fenêtre.

Gestes multitâches

Voici ce que vous pouvez faire lorsque vous souhaitez travailler entre deux applications différentes.

Lorsque vous appuyez sur en haut de la fenêtre, choisissez l’option Ajouter une autre fenêtre. La fenêtre active glisse sur le côté, vous permettant de choisir parmi les différentes applications en cours d’exécution.

Vous pouvez également ouvrir une application à partir de la liste Récents en maintenant simplement une application et en la faisant glisser vers le centre de l’écran sur la fenêtre actuelle.

Vous pouvez également tenir une application depuis le Dock et la faire glisser vers le centre de l’écran de votre iPad,

Vous redimensionnez n’importe quelle fenêtre ouverte en appuyant sur la courbe dans le coin inférieur droit

Pour réduire une fenêtre, appuyez sur la partie supérieure de la fenêtre.

Déplacez facilement la fenêtre en faisant glisser le haut de la fenêtre.

Vous pouvez également agrandir votre fenêtre en appuyant sur le haut de la fenêtre et en choisissant Agrandir.

Basculer entre plusieurs applications

Il existe trois gestes différents que vous pouvez suivre pour basculer entre les applications sur votre iPad lorsque vous utilisez Stage Manager.

Balayez vers le haut depuis le bas et faites une pause au centre de l’écran. Ce geste fera apparaître toutes les applications de la liste récente.

Depuis le bord inférieur de l’application ouverte, balayez vers la gauche ou vers la droite pour basculer entre les applications.

Un moyen plus simple de basculer entre les applications consiste à balayer vers la gauche ou la droite à l’aide de quatre ou cinq doigts.

Afficher ou masquer la liste des applications récentes

Le moyen le plus simple de masquer ou d’afficher le récent consiste à ouvrir le centre de contrôle, à appuyer et à maintenir l’icône Stage Manager et à cocher la case à côté.

L’autre façon de masquer ou d’afficher la liste récente consiste à utiliser l’application Paramètres. Suivez ces étapes.

Lancez l’application Paramètres. Appuyez sur le menu Écran d’accueil et multitâche suivi de Stage Manager. Sous l’image, vous verrez une case à cocher. Appuyez dessus pour décocher si vous ne voulez pas la liste récente. Appuyez sur la case pour activer la liste récente.

Pour fermer n’importe quelle fenêtre, appuyez simplement sur les trois points horizontaux et choisissez fermer pour fermer la fenêtre elle-même.

Derniers mots

Ceci conclut tout ce que vous devez savoir et comment utiliser la fonction Stage Manager sur votre iPad Apple pris en charge. En toute honnêteté, il s’agit d’une fonctionnalité intéressante, et il est désormais plus logique d’utiliser des iPad prenant en charge le gestionnaire de scène au lieu d’utiliser votre ordinateur portable. Bien sûr, l’iPad prend également en charge les entrées clavier et souris, de sorte que l’iPad devient immédiatement un remplacement d’ordinateur portable portable et riche en fonctionnalités.

