L’application Apple TV masque désormais la ligne « Up Next », ce qui rend plus difficile la recherche de ce que vous voulez regarder

L’application Apple TV retire une page du livre de lecture d’autres services de streaming et pousse le contenu « En vedette » sur l’agrégation « Up Next » plus utile. Avec un changement à compter d’aujourd’hui, la première chose que vous verrez lorsque vous ouvrirez l’application TV est une ligne dédiée au contenu « En vedette »…

Cette nouvelle ligne dédiée au contenu « En vedette » remplace la nouvelle ligne de niveau supérieur précédente pour « À suivre ». La ligne Up Next regroupe les prochains épisodes d’émissions de télévision que vous regardez à partir de n’importe quelle application qui s’intègre à l’application TV, qui est essentiellement n’importe quelle application de service de streaming autre que Netflix.

Ce changement semble être une mise à jour côté serveur, bien qu’à l’heure actuelle, la majorité des utilisateurs qui remarquent le changement exécutent la version bêta de tvOS 16.2. La refonte a été repéré pour la première fois par Jon Maddoxl’un des créateurs d’excellentes chaînes de télévision en direct, de streaming et d’applications DVR.

Ce changement correspond à ce que de nombreux autres services de streaming ont fait, tels que Netflix et Hulu. Ces services de streaming ont expliqué que le déplacement du contenu « En vedette » au niveau supérieur aide les utilisateurs à découvrir de nouveaux contenus qu’ils ne connaîtraient peut-être pas autrement.

Bien sûr, cela aide également ces entreprises à accroître leur engagement en les obligeant à faire défiler vers le bas pour afficher le contenu qu’elles souhaitent réellement continuer à regarder.

Il s’agit d’un changement décevant étant donné que l’application Apple TV était l’une des dernières applications de service de streaming à avoir donné la priorité à vous aider à trouver le contenu que vous souhaitez réellement regarder. Idéalement, Apple pourrait ajouter un onglet dédié pour « Up Next » qui permettrait de tout trouver facilement au même endroit, mais cela semble peu probable à ce jour.

Que pensez-vous de ce changement ? Préférez-vous avoir la ligne « À suivre » en haut, ou cette nouvelle ligne « En vedette » à la place ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :