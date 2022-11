Émulateurs Nintendo pour jouer à NES, SNES, GameCube, Wii et Switch

Comme nous l’avons dit, la liste des consoles Nintendo compatibles avec RetroArch est très longue. À tel point que vous aurez parfois le choix entre des cœurs.

NES / Famicom : Mesen, FCEUmm, Nestopia UE, QuickNES, bsnes.

SNES/Super Famicom : Snes9x, Mesen-S.

Game Boy et Game Boy Color : Gambatte, Gearboy, SameBoy et TGB Dual

Game Boy Advance : gpSP, mGBA, VBA Next et VBA-M.

Garçon virtuel: Beetle VB

Pokémon Mini : PokéMini

Nintendo 64 : Pour LLEI N64

Nintendo DS : MelonDS, DeSmuME.

Dolphin – Émulateur pour GameCube et Wii

De tous les émulateurs que nous allons voir aujourd’hui, c’est probablement le plus aimé de la communauté. En termes simples, il ne nécessite pas de machine particulièrement puissante pour jouer et il existe une version pour pratiquement toutes les machines que vous pouvez imaginer.

Quelle que soit la machine que vous possédez, vous pourrez à nouveau jouer à la GameCube et à la Nintendo Wii avec Dolphin. L’émulateur est pour Windows, à la fois dans ses versions x86 et ARM64. Il en va de même pour macOS, car Dolphin est disponible pour Intel et Apple Silicon. Il existe également des variantes pour Linux qui fonctionnent de manière spectaculaire. Et nous ne pouvons pas oublier la version Android.

Décharge: Dauphin

Meilleurs émulateurs Nintendo DS

La console à double écran de Nintendo a fait sensation à l’époque. Ce n’est pas la machine la plus confortable à émuler, puisque le placement des écrans ne sera jamais optimal. Cependant, il existe toute une collection d’applications avec lesquelles vous pourrez profiter de certains des merveilleux titres qui se trouvent sur cette console :

Melon DS

Il a des versions pour Windows, Linux et macOS. C’est un émulateur simple et facile à utiliser. Il est toujours en développement, bien que l’équipe soit toujours active pour soutenir le logiciel. Il est également disponible en tant que noyau dans RetroArch.

Télécharger: Melon DS

DéSmuME

Cet émulateur est très ancien, et son développement est arrêté depuis des années. Il n’a que des versions pour ordinateurs, bien que ses performances soient vraiment bonnes.

Télécharger: Desmume

Émulateur DraStic DS

Cet émulateur est disponible pour les appareils Android. C’est l’une des meilleures offres de performances du système Google, bien que dans certains cas, elle laisse beaucoup à désirer. Afin de profiter de toutes ses fonctionnalités, il est nécessaire d’acheter la version complète.

Citra, Nintendo 3DS sur n’importe quelle plateforme

La Nintendo 3DS n’a pas répété le succès de la Nintendo DS, mais cela n’indique pas qu’elle dispose d’un catalogue impressionnant. Le seul inconvénient de la Nintendo 3DS est que les écrans étaient très petits, donc vous voudrez peut-être rejouer à un titre, mais vous n’avez pas envie d’acheter une Nintendo 3DS XL pour jouer à un jeu.

Eh bien, dans ce cas, Citra est la solution idéale pour apporter 3DS à n’importe quelle machine. C’est un logiciel open Source, et il est disponible sur Windows, Linux et macOS. Comme si cela ne suffisait pas, il existe également des versions pour Android.

Citra n’est pas compatible avec tous les jeux Nintendo 3DS —vous en avez une liste sur le site officiel—. Cependant, étant open Source, de nombreux développeurs ont créé des forks de cette application. Donc, si vous constatez qu’un jeu ne fonctionne pas sur votre machine, n’abandonnez pas. Recherchez des versions alternatives de Citra optimisées pour le jeu en question que vous souhaitez déplacer.

CEMU, l’émulateur Wii U

Presque tous les jeux sortis sur Wii U ont reçu tôt ou tard un portage pour Nintendo Switch. Cependant, si vous êtes curieux de connaître l’un de ces jeux, l’émulateur à utiliser dans ce cas est CEMU.

CEMU est un émulateur pour Wii U disponible sur Windows. Il est compatible avec les graphiques Nvidia et AMD. Il a également un support limité pour les GPU Intel.

En général, CEMU est un émulateur assez simple et stable. Une machine de puissance moyenne est nécessaire pour pouvoir jouer confortablement aux titres Wii U.

Décharge: CEMU

La Nintendo Switch peut-elle être émulée ?

La console qui est à l’avant-garde en ce moment a également des émulateurs. L’expérience n’est évidemment pas aussi bonne que ce que vous auriez sur la console d’origine. Les plus avancés sont les suivants :

Yuzu

Cet émulateur a la même équipe Citra derrière lui. Yuzu est un projet open Source. L’objectif du groupe est d’amener cet émulateur sur autant de systèmes que possible, bien qu’à l’heure actuelle, ce ne soit pas un logiciel fini.

Yuzu est disponible pour Windows et Linux. L’équipe devrait publier une version pour macOS à un moment donné.

Ryûjinx

Ceci est un autre projet open-Source. Son développement est allé de pair avec Yuzu, étant une excellente alternative audit émulateur. Ryujinx est disponible pour Windows et Linux. À l’avenir, l’équipe prévoit également de publier la version correspondante pour macOS.

Émulateur EGG NS

C’est un émulateur Switch pour Android. Pour l’utiliser, vous devez acheter un contrôleur spécial. Le monde de la scène a mis la croix sur cet émulateur, car l’équipe de développement a trompé les consommateurs à de nombreuses reprises. EGG NS Emulator n’utilise pas le code d’origine, mais utilise le code volé à Yuzu et contourne sa licence d’utilisation. De la même manière, ses développeurs ne sont pas allemands — comme ils le disent sur leur site officiel —, mais chinois.