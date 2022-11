Toutes les options d’accessibilité de God of War Ragnarök

God of War Ragnarök approche à grands pas et a de nombreuses raisons d’être considéré comme l’un des jeux les plus attendus de l’année. Dans tous les cas, ce que nous voulons faire connaître, ce sont toutes les options d’accessibilité que nous offre le titre et qui visent précisément à faire en sorte que le plus grand nombre puisse en profiter. Pour cette raison, conformément à d’autres noms importants de PlayStation qui se sont fortement engagés en faveur de l’accessibilité, il existe différentes options que nous pouvons activer. Ce sont les suivants.

accessibilité visuelle

Options pour les joueurs malvoyants qui permettent d’augmenter la taille du texte, d’afficher un contraste élevé et d’activer les aides au mouvement et au défilement. Le suivi de la caméra est également optimisé et il existe des signaux acoustiques et une détection automatique pour une visée et une coordination faciles.

accessibilité auditive

Des options pour les joueurs sourds ou malentendants telles que des sous-titres et de grandes légendes avec des arrière-plans sombres pour les rendre plus visibles, des noms de personnages parlants et des indicateurs de direction, et des commentaires de combat facultatifs pour éviter d’être surpris au combat.

Mobilité réduite

Options pour les joueurs sensibles au mouvement. Réduction du bougé de l’appareil photo et des oscillations ambiantes de l’appareil photo avec moins de mouvement, anticrénelage dans les scènes cinématographiques, activation d’un point central persistant et flou de mouvement pour réduire les effets de l’appareil photo.

accessibilité moteur

Options pour automatiser les tâches et réduire la fatigue et la complexité des boutons. Des aides au défilement, à l’exécution automatique et à l’étourdissement qui réduisent le nombre de boutons que vous devez utiliser, ainsi que d’autres éléments.