L’intégration d’Apple News apparaît dans l’application Météo sur iOS 16.2 bêta avec des histoires régionales pertinentes

La prochaine fois que vous consulterez les prévisions dans l’application Météo d’Apple, vous serez peut-être accueilli avec quelques nouvelles. Apple a ajouté l’intégration de News pour les histoires météorologiques régionales à l’application Météo dans la version bêta d’iOS 16.2.

Météo × Actualités

Par exemple, les utilisateurs trouveront un lien vers un article du San Francisco Chronicle sur les conditions météorologiques de la Bay Area en tant que nouveau point de données pour la météo de San Francisco. Appuyez sur le lien vers l’histoire de Chronicle pour ouvrir l’article dans Apple News. De même, l’application Météo pour les villes de l’Alabama et du Mississippi inclut un lien vers une histoire Fox Weather dans Apple News sur les touchés de tornade au cours du week-end.

Dans la version bêta actuelle d’iOS 16.2, l’intégration d’Apple News dans Météo semble être limitée aux villes américaines et avec des résultats mitigés. Les vérifications pour New York et la Nouvelle-Orléans aujourd’hui n’incluent pas les liens Apple News.

La fonctionnalité est également nouvelle sur iPadOS 16.2 et macOS Ventura 13.1

Apple ne vous permet actuellement pas de personnaliser les vignettes de données présentées dans son application Météo, et il n’y a pas de paramètres pour désactiver l’intégration de News dans la version bêta actuelle. Les liens « Ouvrir dans News » sont toujours présents et actifs si vous supprimez l’application News. Appuyer sur une histoire suit l’URL Apple News de cette histoire sur le Web.

La météo n’est pas la première application à recevoir une pollinisation croisée à partir de sujets spécifiques dans Apple News. L’application Stocks d’Apple présente des histoires commerciales pertinentes d’Apple News en fonction des entreprises que vous suivez.

La prise de Netcost-security.fr

L’intégration d’articles pertinents d’Apple News dans Stocks and Weather est un moyen intelligent de remplir ces applications avec des données utiles. Si Apple propose une application dédiée aux sports, elle devrait inclure l’intégration d’Apple News pour les équipes et les sports que vous suivez. Il devrait probablement y avoir une option pour masquer ces histoires, cependant, si vous ne voulez pas lire sur les catastrophes naturelles lorsque vous vérifiez les prévisions.

Ce n’est pas tout à fait la situation de l’App Store non plus, mais vous pourriez affirmer que les liens Apple News se dirigent vers les publicités. L’application News comprend des publicités, même pour les abonnés News+, et la qualité n’est pas toujours excellente. L’intégration des actualités avec la météo est intelligente et utile tant qu’elle ne devient pas une plus grande passerelle vers les publicités dans les applications Apple.

