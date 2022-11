Call of Duty Modern Warfare 2 peut avoir des problèmes pour certaines cartes basées sur des emplacements réels

Conservatorium Hotel, Getty Museum, circuit de Singapour : ce sont les lieux tirés de certaines cartes de Call of Duty : Modern Warfare. Un aspect qui ne plaît pas à beaucoup.

Depuis le lancement de la bêta ouverte, le nouveau Call of Duty: Modern Warfare 2 a été largement salué. Mais tout ce qui brille n’est pas or pour le célèbre jeu de tir Infinity Ward publié par Activision. En fait, il semble que le jeu soit en difficulté pour avoir inséré des cartes basées sur des lieux réels sans consentement, provoquant une exposition indésirable.

C’est le cas du Breenbergh Hotel, un environnement de jeu présent en mode multijoueur basé sur le Conservatorium Hotel, un hôtel cinq étoiles situé dans le prestigieux quartier des musées d’Amsterdam. « Nous avons reconnu que le Conservatorium Hotel est une partie indésirable du nouveau Call of Duty », a déclaré le directeur du Conservatorium, Roy Tomassen, au journal néerlandais de Volksrant. « Plus généralement, nous ne soutenons pas les jeux qui semblent encourager l’usage de la violence. Le jeu ne reflète en aucun cas nos valeurs fondamentales et nous regrettons notre implication apparente et non désirée. » Pour cette raison, l’hôtel envisage une action en justice contre Activision, selon de Volksrant. Actuellement, la carte est toujours présente dans Call of Duty: Modern Warfare 2.

Mais les exemples ne s’arrêtent pas là : il existe des cas de cartes modifiées ou supprimées pour éviter d’éventuelles contestations. L’une est celle du Musée Valderas, présente dans la bêta ouverte de septembre puis annulée dans la version finale du jeu. Selon certaines rumeurs, le retrait a été effectué car la carte était clairement inspirée du J. Paul Getty Museum de Los Angeles. En réponse à une enquête du Washington Post, Lisa Lapin, vice-présidente des communications du J. Paul Getty Trust, a écrit : « Malheureusement, nous ne sommes actuellement pas en mesure de commenter. »

En août 2022, lors du championnat de la Call of Duty League 2022, Activision a dévoilé une carte appelée le Grand Prix de Marina Bay, calquée sur le circuit de Formule 1 de Singapour. Il aurait été disponible en version bêta ouverte, mais finalement ce n’est pas le cas. La carte est ensuite revenue dans la version définitive de Call of Duty : Modern Warfare 2 sous le nom de Crown Raceway. Par rapport à ce qui a été montré en août dernier, les signes et autres éléments semblent différents. De plus, le cadre n’est plus Singapour, mais un « Asie du Sud-Est » générique. Pendant ce temps, ni Activision ni la Formule 1 n’ont publié de déclarations sur les changements, mais la communauté soupçonne qu’ils ont été faits pour empêcher le circuit de Singapour d’être associé à la violence et aux armes à feu présentes dans le jeu.