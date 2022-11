Pixéliser les visages : Voici comment cela fonctionne sur iPhone, sur Android et sur l’ordinateur

Visages d’inconnus ou de vos propres enfants, plaques d’immatriculation, adresses postales – des informations souvent sensibles ne doivent pas se retrouver sur Internet. Si vous souhaitez tout de même partager des photos sur les réseaux sociaux, vous pouvez brouiller des détails potentiellement explosifs. De cette façon, vous protégez les autres et évitez les conséquences juridiques telles que les avertissements.

La pixellisation des visages et d’autres données est étonnamment facile. Dans de nombreux cas, vous n’avez même pas besoin d’installer d’applications supplémentaires sur votre smartphone.

Contenu:

Pixéliser les visages avec WhatsApp

Ni l’iPhone ni de nombreux smartphones Android n’ont la capacité de pixelliser facilement les photos avec un logiciel préinstallé. Mais : WhatsApp, probablement le messager le plus populaire, est installé sur des millions de téléphones et propose cette option.

La pixellisation est rapide avec la fonction WhatsApp. (Photo : Netcost / Capture d’écran)

C’est comme ça que ça marche :

Pixéliser des photos avec WhatsApp sur Android

Démarrez WhatsApp et entrez dans un chat. Appuyez sur l’appareil photo pour prendre une photo ou sélectionnez une image sous le trombone dans la « Galerie ». Sélectionnez le crayon en haut à droite et appuyez sur l’icône pixélisée (motif mosaïque) en bas à droite. Faites glisser le stylet pixel sur le visage ou d’autres détails à retoucher. Confirmez votre saisie avec « Terminé » et envoyez l’image.

Dans le sélecteur de pinceaux, vous trouverez le pinceau mosaïque à droite. (Capture d’écran)

Pixéliser des photos avec WhatsApp sur iOS (iPhone).

Semblable à Android, c’est aussi possible sur iPhone :

Démarrez WhatsApp et entrez dans un chat. Appuyez sur l’icône plus et sélectionnez Appareil photo (prendre une photo) ou Photothèque et vidéo (sélectionner une image). sélectionnez la photo Appuyez sur le crayon en haut à droite et choisissez l’icône pixélisée sous la forme d’un motif en mosaïque. Faites glisser votre doigt sur la section que vous souhaitez pixelliser. Confirmez votre saisie avec « Terminé » et envoyez l’image.

Il n’est pas encore possible d’enregistrer l’image modifiée. Cela ne fonctionne qu’après l’envoi. Alternativement, vous créez une capture d’écran dans l’éditeur pour une utilisation ultérieure ailleurs.

Astuce : Messenger Signal a également une fonctionnalité comparable. Sélectionnez une image dans celle-ci, appuyez sur le crayon en bas à gauche et choisissez le symbole à damier. Cela fonctionne comme WhatsApp.

Pixéliser des images sur iOS

L’iPhone se passe normalement d’outils préinstallés pour la pixellisation. C’est pourquoi vous avez besoin des applications appropriées de l’AppStore. Entre autres, il est recommandé :

Effet Pixel Photo : Pixelaltor

Un petit programme simple qui suffit pour la plupart des applications. Gratuit et rapide à utiliser – plus n’est souvent pas nécessaire. Après avoir sélectionné la photo et l’effet, vous pouvez pixelliser l’image et enregistrer le résultat dans un nouveau fichier. Toute autre utilisation est alors possible.

Privée – censeur photo

Incroyable que les développeurs de Privee – Photo Censor se passent de publicité ou d’achats intégrés. Le programme gratuit offre encore beaucoup : l’application reconnaît les visages indépendamment, de sorte que vous n’ayez parfois pas à effectuer de modifications manuellement. Vous pouvez également brouiller rapidement les numéros sur les cartes d’identité.

Un visage du collègue Jürgen Vielmeier pixélisé avec Privee

« Flou et Mosaïque »

Différentes épaisseurs, motifs de mosaïque et forces sont disponibles dans cette application avec le nom inhabituel « Blur and Mosaic ». Avec le toucher de votre doigt, vous pouvez rapidement obtenir les résultats souhaités. En raison du large éventail d’options, « Blur and Mosaic » est l’un des programmes les plus exigeants dans ce domaine avec le plus d’options. La base est gratuite, des abonnements et des services premium sont disponibles pour des fonctionnalités supplémentaires.

Pixéliser les visages sur les smartphones Galaxy

Sur de nombreux smartphones Samsung Galaxy actuels vous trouverez une fonction de pixellisation rudimentaire mais souvent suffisante directement dans la galerie :

Ouvrez l’application photo et appuyez sur la galerie en bas à gauche (alternative : démarrez la galerie directement). Sélectionnez une photo et appuyez sur l’icône représentant un crayon en bas à gauche pour la modifier. Choisissez l’icône emoji (😊) -> dessin -> crayon à carreaux. Choisissez la force de l’effet de pixel, si vous voulez de la couleur et si vous voulez utiliser le stylet librement ou comme une ligne continue. Modifiez l’image. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». Vous pouvez maintenant utiliser la photo pixélisée n’importe où.

Dommage qu’on ne puisse pas pixelliser rapidement des zones circulaires comme les visages par exemple. Au lieu de cela, vous devez rendre méconnaissables des zones relativement complexes. En revanche, un montage assez précis est ainsi possible. Lors de l’édition, vous pouvez également zoomer près du visage et apporter des modifications subtiles.

Pixéliser des images sur Android

Si vous n’avez pas de smartphone Galaxy ou si vous souhaitez pixelliser des images sur votre tablette, de nombreux programmes sont disponibles sur le PlayStore. Certaines recommandations sont :

Pixelateur

Cela ne pourrait pas être plus facile. Sélectionnez une photo, décidez de la taille des pixels et du type d’effet, balayez l’image – c’est fait. Enregistrez le résultat ou partagez-le directement depuis Pixelator sur les réseaux sociaux.

Mosaïque Pixelate Censor Photo

Certes, les publicités en bas de l’écran sont un peu gênantes. Mais à part ça, Mosaic Pixealte Censor Photo fait du bon travail. Balayez le visage sur la photo précédemment sélectionnée et choisissez flou, mosaïque ou couleur. Cela fonctionne avec une précision étonnante et conduit à des résultats de haute qualité.

Éditeur de photos et de vidéos Picsart

Picsart peut être un peu surdimensionné pour de nombreux utilisateurs, car vous pouvez également éditer des vidéos, créer des collages ou supprimer des arrière-plans. D’innombrables filtres et effets sont également disponibles. L’un d’eux est la pixellisation et le flou du visage. La fonctionnalité appelée « distorsion » offre ici beaucoup de possibilités pour un flou optimal.

Pixéliser des images en ligne avec Photopea

Photopea est un programme de retouche photo incroyable que vous pouvez utiliser sur votre ordinateur, votre smartphone et votre tablette. L’outil Web est puissant et un peu irritant pour les non-professionnels. Mais ici aussi, il existe une fonction de pixellisation que vous appelez de la même manière que Photoshop :

Allez sur Photopea.com et chargez une photo dans le Bloc-notes (« Ouvrir depuis l’ordinateur »). Sélectionnez « Sélection rectangle » dans le menu de gauche ou changez-le en « Sélection ellipse » (bouton droit de la souris). Mettez en surbrillance le visage à pixelliser. Allez sur le bouton « Filtre » et cliquez sur Filtre grossier -> Mosaïque. Alternativement, vous pouvez également utiliser Flou -> Flou gaussien. Sous Fichier -> Exporter sous…, vous pouvez enregistrer le résultat.

Windows et MacOS offrent également des moyens de pixelliser les visages sans avoir besoin d’applications payantes.

Pixéliser des images sur Windows 11 avec Paint

Lancez Paint et allez dans Fichier -> Ouvrir pour charger l’image souhaitée. Sous l’élément Image, choisissez le bouton « Sélection » et marquez la zone que vous souhaitez pixelliser. Réduisez la sélection en appuyant sur le bouton gauche de la souris et en faisant glisser vers le côté opposé. Vous verrez maintenant une grande zone blanche. Marquez la section réduite et faites-la glisser à nouveau. La section, par exemple le visage marqué, doit maintenant être pixélisée. Enregistrez le résultat sous Fichier -> Enregistrer sous…

Plus vous découpez l’image en petit (point 3), plus l’effet pixel est fort.

Retoucher des images sur macOS

Il n’y a pas d’astuce de pixel comparable dans macOS comme dans Windows. Ici, cependant, vous pouvez utiliser la fonction de retouche de l’application Photos :

Lancez l’application Photos, sélectionnez une photo et cliquez sur Modifier. Choisissez Ajuster -> Retoucher. Choisissez une taille de pinceau. Par exemple, placez le pinceau sur un visage et déplacez-le pour qu’il ne soit plus visible.

Apple Photos pour macOS n’offre pas le plus beau type de flou, mais cela fonctionne.

Si vous voulez plutôt une « vraie » pixellisation, l’outil gratuit Skitch vous aidera. Pixelmator Pro est plus complet mais facile à utiliser avec le puissant Affinity Photo, qui est également disponible pour Windows.

Quand il n’est pas nécessaire que ce soit des pixels

Vous en avez assez des nouvelles applications ou des travaux manuels pénibles ? Il existe également des alternatives à la pixellisation que presque tous les smartphones ou tablettes proposent.

Ce n’est pas joli, mais c’est rapide et assez souvent. (Photo: Netcost)

Essayez les options suivantes :