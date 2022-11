Les modèles d’iPhone 2023 continueront d’utiliser le modem 5G de Qualcomm

Apple a développé ses propres puces de modem pour iPhone, et certains rapports suggèrent que la société commencerait à les utiliser dès 2023. Cependant, une déclaration de Qualcomm suggère qu’Apple continuera à utiliser des modems tiers plutôt que ses propres puces pour le Modèles d’iPhone 2023.

Apple retarde son projet d’installer son propre modem 5G dans l’iPhone

Selon un Bloomberg rapport mercredi, Qualcomm a confirmé à ses investisseurs qu’il « conserverait son emprise actuelle » sur les fournitures de modems à Apple. Auparavant, Qualcomm prévoyait de ne fournir que 20 % de la demande d’Apple pour le composant d’ici 2023.

La déclaration va dans le sens opposé de ce que les rapports précédents ont suggéré à propos d’Apple abandonnant les modems 5G de Qualcomm au profit de ses propres puces à partir de l’année prochaine.

En 2019, Apple a acquis la division des modems pour smartphones d’Intel pour 1 milliard de dollars. Avec cette acquisition, Apple a également acquis un portefeuille de plus de 17 000 brevets et plus de 2 200 employés d’Intel. Cependant, Qualcomm et Apple ont fini par se battre devant les tribunaux au sujet des redevances sur les brevets, et ils ont finalement conclu un accord de six ans, qui expire en 2025.

Sans surprise, Apple est profondément intéressé à réduire sa dépendance à l’égard de fournisseurs tiers, en particulier à un moment où la société remplace les processeurs Intel par ses propres puces dans les ordinateurs Mac. Cependant, les modems 5G d’Intel n’ont jamais été aussi efficaces que ceux de Qualcomm. Bloomberg note que les puces prototypes fabriquées par Apple souffrent de surchauffe.

Il convient de noter que Qualcomm est également le fournisseur du module de communication par satellite utilisé par les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro, bien que certains des composants de radiofréquence aient été conçus par Apple.

Apple a refusé de commenter la question, mais il semble maintenant que nous ne verrons pas les iPhones utiliser les propres modems 5G d’Apple avant au moins 2024.

