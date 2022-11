Meta annonce des mises à jour sur NFT et d’autres nouvelles fonctionnalités à venir sur Instagram et Facebook

Meta a annoncé mercredi de nouvelles fonctionnalités à venir sur Facebook et Instagram qui amélioreront l’expérience des créateurs utilisant les deux plateformes. Cela inclut les mises à jour sur NFT, les abonnements Instagram et les étoiles Facebook. La nouvelle survient alors que la société organise sa conférence Creator Week avec des événements en personne dans le monde entier.

Abonnements NFT et Instagram

Plus tôt cette année, Meta a introduit la prise en charge de NFT sur Instagram, afin que les utilisateurs puissent montrer leurs jetons non fongibles. Avec cette mise à jour, les créateurs pourront créer leurs propres objets de collection numériques et les vendre directement aux fans sur Instagram. Cela indique également que les utilisateurs pourront soutenir les créateurs en achetant leurs NFT uniques.

La société a également travaillé sur l’ajout de la prise en charge des objets de collection vidéo numériques sur Instagram, ainsi que sur l’extension de la prise en charge d’un plus grand nombre de chaînes de blocs et de portefeuilles, tels que Solana et Phantom.

Meta élargit également l’accès aux abonnements Instagram payants pour tous les créateurs aux États-Unis. Avec les abonnements, les créateurs peuvent monétiser leur contenu en offrant des récompenses exclusives à ceux qui paient. Également comme nouvelle façon d’aider les créateurs à monétiser leur contenu, Meta permettra bientôt aux utilisateurs d’envoyer des « cadeaux » sur Reels.

Étoiles Facebook et mode professionnel

Quant à Facebook, la société élargit l’accès aux Stars, qui sont des objets virtuels que les utilisateurs peuvent acheter pour soutenir les créateurs lors des diffusions en direct. La fonctionnalité Stars sera bientôt disponible pour d’autres contenus tels que des vidéos, des photos et même des messages texte.

Selon Meta, le « mode professionnel pour les profils Facebook » sera mis à la disposition de tous ceux qui souhaitent devenir créateurs dans le monde entier.

La semaine des créateurs de Meta se déroule jusqu’au 7 novembre avec des événements destinés aux créateurs. En plus des conférences en ligne, il existe également des événements en personne à Los Angeles, Londres, Bali, São Paulo et Delhi. Plus de détails peuvent être trouvés sur le site Web de Meta.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :