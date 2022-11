Gamelab débarque en novembre à Tenerife avec l’événement Videogames Summit 2022

Ce même mois de novembre aura lieu le Gamelab Tenerife Videogames Summit 2022, un événement international qui proposera deux parties différentes : un sommet exécutif privé et une grande conférence publique. Dans la première, des cadres supérieurs analyseront les enjeux de l’industrie du jeu vidéo culturel lors d’un sommet européen. La journée publique se tiendra le 28 novembre et réunira des créateurs, des dirigeants et des investisseurs de plus de 17 pays, qui se connecteront avec l’industrie locale et nationale à travers des rencontres, des présentations, des podcasts et des rencontres avec des développeurs dans une zone indépendante. C’est ce qu’a partagé l’organisation Gamelab dans le cadre de sa prochaine arrivée aux Canaries du 25 au 28 novembre 2022.

Gamelab débarque à Tenerife en novembre

Ainsi, et sous le slogan Industrie européenne du jeu vidéo : défis et opportunités de croissance, le Gamelab Tenerife Videogames Summit 2022 sera le premier événement du genre organisé par Gamelab et, selon les mots de son directeur Iván Fernández Lobo, « il représente un une expérience pionnière au niveau continental et une opportunité unique pour les leaders de la filière européenne de partager leur vision, leurs enjeux et leur expérience ».

L’événement, promu par la Canarian Esports League HiperDino avec le parrainage de la zone d’innovation du Cabildo Insular de Tenerife et HiperDino, « Gamelab Tenerife est un pari sans précédent sur l’île qui ne favorisera pas seulement la création d’emplois et le tourisme , mais aussi qui, en plus, mettra en évidence les possibilités professionnelles qu’offrent les îles Canaries dans l’industrie du jeu vidéo », comme le souligne Enrique Arriaga, premier vice-président et conseiller insulaire pour l’Innovation.

Alors que le sommet exécutif est un événement exclusif accessible uniquement sur invitation, la journée publique au Gamelab Tenerife permettra à toute l’industrie de se rencontrer et d’entrer en contact avec les grands leaders mondiaux qui se réuniront sur l’île ces jours-là. Ils pourront profiter de conférences, d’interviews, de tables de débats, de podcasts en direct et d’un espace d’exposition de l’industrie indie nationale.

Le Gamelab Tenerife Videogames Summit 2022 aura lieu du 25 au 28 novembre 2022 ; Les billets seront mis en vente sur le site officiel de Gamelab à partir du 4 novembre.

Source | laboratoire de jeu