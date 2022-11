Jony Ive parle de la vie et du design – avant et après Apple

L’ancien responsable du design d’Apple, Jony Ive, parle relativement rarement à la presse, et il semble clair qu’une des raisons en est qu’il pose toujours les mêmes questions et finit par raconter les mêmes histoires.

Mais certaines interviews révèlent un peu plus de choses, comme c’est le cas dans sa dernière rencontre, avec Magazine WSJ rédactrice en chef adjointe Elisa Lipsky-Karasz …

Il y a beaucoup de choses familières dans la longue pièce, qui couvre des périodes avant, pendant et après Apple.

Jony Ive parle beaucoup des matériaux et du fait que vous ne pouvez pas vous considérer comme un designer industriel si vous ne tenez pas compte des aspects pratiques de la production en série de votre design. Il a souvent parlé de fabriquer des objets à la main dans l’atelier de son père et de se considérer comme un artisan, mais dans cette pièce, il révèle qu’il a encore dû apprendre la leçon de faisabilité de fabrication à la dure.

Sa relation avec Steve est bien sûr couverte, avec le parcours habituel des produits qu’il a conçus pour Apple, et son rôle dans la conception du campus Apple Park. Tout cela est un terrain connu.

Dans son propre cabinet de conseil en design, LoveFrom, Lipsky-Karasz affirme que l’influence d’Apple est claire.

Il y a encore un territoire familier dans le refrain « le design concerne le fonctionnement d’un produit, pas seulement son apparence », bien qu’il y ait quelque chose que je n’avais jamais entendu auparavant.

Une chose surprenante dans l’approche d’Ive est que la conversation, plutôt que les croquis, est la façon dont il commence souvent un projet. Penser – puis parler de cette pensée – est la matière première avec laquelle il travaille. « Le langage est si puissant », dit Ive. « Si [I say] Je vais concevoir une chaise, pensez à quel point c’est dangereux. Parce que tu viens de dire chaisevous venez de dire non à mille idées.

« C’est là que ça devient excitant », dit-il. « Vous avez une idée – qui n’a pas fait ses preuves et n’est pas résolue, puisqu’une idée résolue est un produit – et la seule chose tangible à propos de l’idée, ce sont les problèmes. Quand quelqu’un dit que ce n’est pas possible, et tout ce qu’on vous montre, c’est pourquoi ce n’est pas possible, vous devez penser et vous comporter différemment. [You have to say]d’un lieu de courage, je crois que c’est possible.