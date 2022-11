PlayStation VR2 confirme sa date de sortie avec un prix qui teste votre poche

C’est officiel : PlayStation VR2 arrivera sur le marché le 22 février 2023 au prix conseillé de 599,99 euros. Les réservations commenceront à partir du 15 novembre de cette année. La société japonaise fait un pas en avant dans son investissement dans la réalité virtuelle en la lançant à peine deux ans après la PS5 ; en fait, il est plus cher que la console elle-même.

Son prix commence à partir d’un package qui comprend la visionneuse, la paire de commandes PS VR2 Sense et un casque stéréo. Le même jour, un pack supplémentaire sera mis en vente qui comprend Horizon Call of the Mountain, en plus du contenu mentionné dans la version de base. Une borne de recharge pour les commandes sera également vendue séparément, qui coûtera 49,99 euros.

En France, les réservations seront effectuées par l’intermédiaire de « fournisseurs participants », qui pour le moment n’ont pas encore été indiqués. Plus de détails seront connus dans les prochains jours.

PlayStation VR2, la nouvelle génération de réalité virtuelle de Sony

Plus de cinq ans nous séparent de la première version de PlayStation VR. Depuis lors, l’équipe a pris en compte les nouvelles tendances du marché pour créer un appareil qui brise bon nombre des limites de ce modèle. Parmi ses principales vertus se trouve un panneau OLED de résolution 2000×2040 dans chaque œil, qui atteint un taux de rafraîchissement compatible de 90Hz et 120Hz. Le champ de vision, en revanche, s’étend jusqu’à 110 degrés.

Pour jouer, il vous suffit de brancher le câble USB-C qui pend de l’appareil à votre console PS5. Les caméras intégrées au châssis de la visionneuse seront chargées d’enregistrer le mouvement des commandes en temps réel. Cet enregistrement se répercute dans le viseur : vos mouvements oculaires seront enregistrés de la même manière. Vous pouvez lire ses spécifications en détail sur ce lien.

Source : PlayStationBlog