Apple Watch aide un homme de 81 ans à appeler le 911 après une chute alors qu’il était seul : « Je ne peux pas en dire assez »

Les histoires de sauvetage d’Apple Watch ne sont pas toujours des situations de mort. Parfois, vous vous retrouvez dans une situation précaire et avez besoin d’un peu d’aide, ce qui est arrivé à un homme du Minnesota de 81 ans trois semaines seulement après avoir acheté sa première Apple Watch.

Dennis « Nick » Nikolai dit qu’il « ne peut tout simplement pas s’extasier sur [his Apple Watch]» après la détection d’une chute, il a aidé à informer le 911 qu’il avait fait une chute dans son entrée. KARE 11 partage son histoire :

Le samedi 22 octobre, Nikolai a décidé qu’il voulait profiter du beau temps et changer l’huile de sa souffleuse à neige, une tâche généralement effectuée pour lui par l’un des membres de sa famille. « Je veux juste aider… J’ai 81 ans, mais le cerveau en dit 25 », a déclaré Nikolai, qui utilise une canne pour marcher. Alors que Nikolai était assis sur une chaise dans l’allée alors qu’il travaillait sur sa souffleuse à neige, il a essayé de reculer. « C’était une erreur. J’ai reculé, d’accord. Boom. J’y suis allé. Je me suis cogné la tête contre le pare-chocs et mon épaule, je ne sais pas ce que j’ai cogné là-bas », se souvient-il.

Nikolai était loin de son téléphone et incapable de se lever seul, mais son Apple Watch savait qu’il était tombé et lui a demandé s’il avait besoin d’aide. Il a été immédiatement mis en contact avec un répartiteur du 911 qui a pu aviser un policier à proximité qu’il avait besoin d’aide.

« Je ne veux pas d’ambulance. Envoyez le flic ici pour sortir mon gros cul de l’allée », a déclaré Nikolai en riant. L’officier de police de Chaska, Hunter Panning, se trouvait à proximité et en une minute environ, il est arrivé et a aidé Nikolai à se relever. Nikolai a dit qu’il appréciait l’officier qui l’a aidé et la technologie à son poignet. Il a initialement acheté la montre pour surveiller son rythme cardiaque.

KARE 11 a partagé une interview vidéo avec Dennis Nikolai aussi charmante qu’instructive :

Apple Watch Series 4 et versions ultérieures, SE et SE 2 et Ultra incluent une fonction de détection de chute intégrée. Il est désactivé par défaut si vous avez moins de 65 ans, mais n’importe qui peut l’activer à partir de l’application Watch sur iPhone.

La fonction fonctionne en détectant intelligemment lorsqu’une chute soudaine se produit, en appelant automatiquement les services d’urgence si la personne ne rejette pas l’alerte dans la minute suivant la chute. Si les informations de contact d’urgence de la personne sont remplies, ce contact sera informé par un message texte et une carte de l’emplacement de la montre au moment de la chute.

