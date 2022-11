Consultez la feuille de route One UI 5.0 pour différentes régions

One UI 5 est la dernière version de la version personnalisée One UI pour les téléphones Samsung Galaxy. Il est basé sur Android 13 et est livré avec de nombreuses améliorations ainsi que de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Comme il s’agit d’une mise à jour majeure et précieuse, chaque utilisateur de téléphone Samsung attend la mise à jour.

Samsung a publié le calendrier de déploiement de One UI 5 pour diverses régions et il sera bientôt publié pour les régions restantes. Malheureusement, la feuille de route est différente pour différentes régions et vous voudrez donc vous assurer que vous avez vérifié le bon plan de déploiement.

Pour les utilisateurs de la série Samsung Galaxy S22, la mise à jour stable d’Android 13 est déjà disponible. Et il est disponible dans presque toutes les régions ainsi que dans les modèles verrouillés et déverrouillés par l’opérateur. D’autres téléphones Galaxy sont en ligne pour recevoir la mise à jour stable One UI 5.

Il ne fait aucun doute que si nous excluons les téléphones Pixel, Samsung est le meilleur en matière de mises à jour Android. N’oublions pas que l’inventaire du Samsung Galaxy est bien plus important que celui du Pixel.

Étant donné que la feuille de route One UI 5 n’est pas la même pour toutes les régions et que Samsung publie une feuille de route par région, vous pouvez consulter ce guide informatif qui contient la feuille de route disponible pour toutes les régions.

Roadmap One UI 5 pour la Corée du Sud

Samsung a publié pour la première fois la feuille de route en Corée du Sud peu de temps après la sortie du Galaxy S22 Android 13. Il a été publié via l’application Samsung Members comme d’habitude. Si vous êtes un utilisateur Samsung en Corée du Sud, consultez le calendrier ci-dessous.

Octobre 2022

Galaxie S22

Galaxie S22+

Galaxy S22 Ultra

novembre 2022

Galaxy Z Fold 4

Galaxy ZFlip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy ZFlip 3

Galaxie S21

Galaxie S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxie S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxie quantique 3

Galaxie A53 5G

Galaxie A33 5G

Décembre 2022

Galaxy Z Fold 2

Galaxy ZFlip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy S20 FE

Galaxy Tab S7 FE/S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxie A Quantique

Galaxie A Quantique 2

Galaxy A52s 5G

Galaxie A51

Galaxie A51 5G

Galaxie A42 5G

Galaxie A32

Saut de galaxie

Galaxie saut 2

janvier 2023

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Actif 3

Galaxie copain 2

Galaxie large 6

Galaxy large 5

Ami de la galaxie

Galaxie A23

Galaxie A13

Galaxie M12

Galaxy XCover 5

Février 2023

Galaxy Tab Active 4 Pro

Une feuille de route UI 5 pour l’Allemagne

Une semaine après avoir publié le calendrier pour la Corée du Sud, Samsung a publié la feuille de route pour l’Allemagne. Voici le calendrier de sortie de One UI 5 pour les utilisateurs de Galaxy en Allemagne. Vous remarquerez quelques différences dans la feuille de route par rapport à la Corée du Sud.

Octobre 2022

Galaxie S22

Galaxie S22+

Galaxy S22 Ultra

novembre 2022

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3 5G

Galaxy ZFlip 4

Galaxy ZFlip 3 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxie S21 5G

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S20+ 5G

Galaxie S20 5G

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE 5G

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20

Galaxie A53 5G

Galaxie A33 5G

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8+ 5G

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi et 5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi et 5G)

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Décembre 2022

Galaxy Z Fold 2 (5G et LTE)

Galaxy Z Flip

Galaxy ZFlip 5G

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20+

Galaxie S20

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10 Lite

Galaxie A72

Galaxie A71

Galaxie A52

Galaxie A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxie A51

Galaxie A32 5G

Galaxie M53 5G

Galaxie M52 5G

Galaxie M33 5G

Galaxie M32

Galaxy XCover 6 Pro

Galaxy XCoverPro

Galaxy Tab S7 FE 5G

Galaxy Tab S7 FE

janvier 2023

Galaxie A23 5G

Galaxie A22

Galaxie A22 5G

Galaxie A13

Galaxie A13 5G

Galaxie A12

Galaxie M23 5G

Galaxie M22

Galaxie M13

Galaxie M12

Galaxy XCover 5

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab Active 4 Pro 5G

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy Tab Actif 3

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Février 2023

Galaxy A04s

Galaxie A03

Galaxy A03s

Roadmap One UI 5 pour la Malaisie

Récemment, le géant technologique sud-coréen a également révélé le calendrier One UI 5 pour les utilisateurs en Malaisie. Et voici le calendrier de déploiement si vous venez de Malaisie.

novembre 2022

Galaxie S22

Galaxie S22+

Galaxy S22 Ultra

Décembre 2022

Galaxie A32

Galaxie A32 5G

Galaxie A33 5G

Galaxie A51

Galaxie A52

Galaxie A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxie A53 5G

Galaxie A71

Galaxie A72

Galaxie A73 5G

Galaxie M32

Galaxie M33 5G

Galaxie M52 5G

Galaxie M62

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxie S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE 5G

Galaxie S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy XCoverPro

Galaxy Z Flip

Galaxy ZFlip 3 5G

Galaxy ZFlip 4

Galaxy Z Fold 2 5G/LTE

Galaxy Z Fold 3 5G

Galaxy Z Fold 4

janvier 2023

Galaxie A12

Galaxie A13

Galaxie A13 5G

Galaxie A22

Galaxie A22 5G

Galaxie A23

Galaxie M12

Galaxie M22

Galaxie M53 5G

Galaxy Tab A7

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Actif 3

Galaxy XCover 5

Février 2023

Galaxie A03

Galaxie A23 5G

Galaxie M23 5G

Galaxy Tab A8

Mars 2023

Galaxy A03s

Galaxy A04s

avril 2023

Galaxie A04

Bientôt, Samsung publiera également la feuille de route officielle One UI 5 pour d’autres régions. Néanmoins, à partir de ces feuilles de route, vous pouvez deviner quel appareil recevra la mise à jour et quand pour vos régions.

Si votre région ne figure pas sur la liste, ne vous inquiétez pas, nous mettrons à jour la liste dès que Samsung la révélera pour les régions restantes.

