Windows 10 maintenant moins cher que jamais avec Keysfan

Vous savez déjà que Windows 11 et Office 2021 sont les dernières versions du système d’exploitation Microsoft et de sa suite d’applications bureautiques. Les deux présentent de nombreuses innovations en termes de sécurité et de facilité d’utilisation. Pour cela et bien d’autres choses, ce sont les plus populaires. Windows 11 inclut toutes les dernières fonctionnalités de sécurité conçues par les ingénieurs de Microsoft. Parmi les innovations les plus intéressantes de Windows 11 figure sans aucun doute Quick Layout, une aide qui peut considérablement accélérer et simplifier le flux de travail.

Quant à Office 2021, l’aspect et la convivialité sont à peu près les mêmes, mais certaines fonctionnalités sont meilleures ou plus propres. Par exemple, il est désormais plus facile de collaborer sur un document ouvert, en affichant de manière pratique l’utilisateur qui travaille sur le fichier, ainsi que de nombreux autres détails similaires.

Où acheter Windows 10 et Office 2021 authentiques

Lorsque vous pensez acheter Windows 10 et Office 2021, la première chose qui vous vient probablement à l’esprit est le site Web officiel de Microsoft. Mais le prix officiel d’Office 2021 Pro s’élève à 439,99 euros. Dans la grande vente de Keysfan 11.11, la même licence peut être acquise légalement et garantie, ce qui représente des économies économiques importantes. La sécurité de votre achat est garantie et vous pouvez économiser jusqu’à 90% par rapport au prix officiel. Windows 10 à partir de 6,14 €, vous pouvez également mettre à niveau Windows 10 vers Windows 11 gratuitement ! Office 2021 ne coûte que 14,13 € ! Vous pouvez le partager avec vos amis ou votre famille !

Vente spéciale Microsoft Office. La suite bureautique originale pour seulement 13,82 €

Que vous choisissiez Office 2021 ou Office 2019, la configuration du système doit être Windows 10 ou Windows 11, donc Keysfan offre également une super remise sur le système d’exploitation Windows, vous pouvez acheter le Windows 10 classique pour seulement 6,14 €, Et il prend également en charge les mises à niveau gratuites à Windows 11 !

Prix ​​spécial! Windows 10 Pro authentique pour 6,22 € !

Plus d’offres: 62% de réduction sur le bureau et les forfaits (coupon: BKS62)

Économiser de l’argent est important à tout moment, donc lorsque vous avez besoin d’acheter un logiciel, il est important de trouver un site Web bon marché et fiable. Keysfan vend des versions authentiques de Windows et Office à des prix très bas, avec des ventes fréquentes. Keysfan a un score Trustpilot de 4,8, vous pouvez donc également consulter les avis des utilisateurs sur Trustpilot.