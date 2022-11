Netflix Basic avec le niveau Ads manque encore beaucoup de contenu, à seulement 24 heures du lancement

Le niveau d’abonnement Netflix Basic with Ads sera lancé demain, après que la société a annoncé son intention d’anticiper un plan similaire de Disney. Cependant, le niveau financé par la publicité a besoin de nouveaux accords avec les propriétaires de contenu, et un rapport indique aujourd’hui que cinq grands studios ne sont pas encore à bord…

Arrière plan

Il devient de plus en plus difficile de gagner de l’argent dans le secteur de la vidéo en streaming. Netflix, Disney + et Apple TV + ont tous augmenté leurs frais d’abonnement dans le but de corriger cela.

Mais alors qu’Apple se contente d’affirmer que l’augmentation des coûts reflète une augmentation significative du contenu, Netflix et Disney craignent de perdre [even more] les abonnés. Les deux services introduisent un niveau financé par la publicité à bas prix.

Nous avons appris pour la première fois le prochain niveau Disney + Basic, lorsque les plans ont été divulgués en mars. La société a attendu jusqu’en août pour confirmer le plan, lorsqu’elle a révélé qu’elle augmenterait les frais d’abonnement existants, tout en lançant un abonnement financé par la publicité à l’ancien coût de 7,99 $/mois.

Netflix a également augmenté ses prix et a décidé de suivre l’exemple de Disney en proposant un niveau moins cher avec des publicités. Il a accéléré ses plans de lancement ce mois-ci, avant Disney.

Netflix de base avec publicités

Le niveau Netflix Basic with Ads sera lancé demain et coûtera 6,99 $/mois.

Un divertissement incontournable à un prix imbattable : Basic with Ads ne coûtera que 6,99 $ par mois aux États-Unis et sera lancé le 3 novembre à 9 h 00 (heure du Pacifique). Disponible dans 12 pays : Basic with Ads sera disponible en Australie, au Brésil, au Canada, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

La qualité vidéo sera un pathétique 720p, avec des publicités d’une durée de 4 à 5 minutes par heure.

Beaucoup de studios pas encore signés

Nous avons appris en juillet que le nouveau niveau nécessiterait de nouveaux accords avec les propriétaires de contenu et que le service manquerait d’une partie du contenu disponible dans les packages les plus chers.

Netflix a affirmé à l’époque que la « grande majorité » du contenu serait disponible au lancement, mais avec seulement 24 heures à faire, un le journal Wall Street rapport remet cela en question. Il dit que Netflix n’a pas encore conclu d’accord avec cinq grands studios.

Netflix continue de marchander avec plusieurs grands studios pour obtenir le droit de diffuser des publicités sur leur contenu dans le nouveau service ou de mettre leur contenu au niveau des publicités, selon des personnes proches du dossier. […] Parmi les studios avec lesquels Netflix n’a pas encore finalisé les accords de licence révisés figurent Walt Disney, NBCUniversal, Sony Pictures, Warner Bros et Lions Gate Entertainment, ont déclaré des personnes proches des négociations.

Sans ces offres, de nombreux contenus Netflix populaires pourraient ne pas être disponibles sur le nouveau niveau, notamment :

Breaking Bad

L’anatomie de Grey

Comment s’en tirer avec un meurtre

La Couronne

Cobra Kaï

