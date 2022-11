Elon Musk annonce que Twitter Blue à 8 $/mois inclura la vérification, le statut prioritaire et moins de publicités

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Elon Musk a présenté ses plans pour les comptes vérifiés sur Twitter. Comme indiqué précédemment, conserver la coche nécessitera un abonnement à Twitter Blue, mais le service coûtera 8 $ par mois au lieu de 20 $ – grâce à Stephen King – et offrira plusieurs nouveaux avantages aux abonnés.

Musk a confirmé au cours du week-end que l’ensemble du processus de vérification de Twitter était en cours de refonte. Les rapports affirmaient qu’il faudrait un abonnement à Twitter Blue – le service optionnel à 4,99 $ par mois qui offre aux utilisateurs des fonctionnalités supplémentaires – qui passerait à 20 $ par mois.

Il semble que cela ait été Le plan de Musk, mais l’auteur Stephen King était l’un des nombreux utilisateurs vérifiés à s’y opposer, avertissant qu’il serait « parti comme Enron » s’il était institué. Musk a répondu que Twitter ne pouvait pas compter uniquement sur les annonceurs et a demandé si 8 $ par mois serait mieux.

Nous devons payer les factures d’une manière ou d’une autre ! Twitter ne peut pas compter entièrement sur les annonceurs. Que diriez-vous de 8 $ ? – Elon Musk (@elonmusk) 1 novembre 2022

Le propriétaire de Twitter a maintenant confirmé le nouveau prix de Twitter Blue. « Le système actuel de seigneurs et de paysans de Twitter pour qui a ou n’a pas de coche bleue, c’est de la connerie. Le pouvoir au peuple ! Bleu pour 8 $/mois », a-t-il tweeté.

Ce prix sera ajusté par pays et Twitter Blue proposera plusieurs nouvelles fonctionnalités. Les abonnés auront la priorité dans les réponses, les mentions et la fonction de recherche de Twitter, ce qui, selon Musk, est essentiel pour lutter contre le problème de spam/arnaque de la plateforme. De plus, les abonnés pourront publier de longues vidéos et audio et voir deux fois moins d’annonces que les non-abonnés.

Prix ​​ajusté par pays au prorata de la parité de pouvoir d’achat – Elon Musk (@elonmusk) 1 novembre 2022

Le dernier avantage de Twitter Blue permettra aux abonnés de contourner les murs de paiement des éditeurs, bien que Musk ait déclaré qu’il ne s’appliquerait qu’aux éditeurs souhaitant travailler avec Twitter.

Sans entrer dans les détails, Musk a ajouté que Twitter Blue donnerait également à l’entreprise une source de revenus qui sera utilisée pour récompenser les créateurs. Une autre chose qu’il n’a pas expliquée était le fonctionnement de la vérification, au-delà du fait qu’elle soit liée aux abonnements Twitter Blue. Il paraît bien que quelqu’un qui s’inscrit sera vérifié. Lorsqu’on lui a demandé ce qui se passait si quelqu’un payait pour être vérifié et prétendait ensuite être un personnage bien connu, Musk a répondu que c’était quelque chose qui se produisait déjà fréquemment.

Musk dit qu’il expliquera la raison d’être du système de paiement pour vérification sous une forme plus longue avant sa mise en œuvre, ajoutant que c’est « le seul moyen de vaincre les robots et les trolls ».

Les cybercriminels profitent déjà de la confusion en envoyant des e-mails de phishing à des utilisateurs vérifiés dans le but de voler des informations personnelles.