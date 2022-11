Nomad lance la coque Super Slim pour iPhone 14 ; Sena lance l’étui et les portefeuilles en cuir Varano MagSafe

Plus d’options d’étuis de qualité ont atterri aujourd’hui pour la gamme iPhone 14. Nomad a lancé son étui le plus minimaliste à ce jour, le « Super Slim » et Sena a lancé sa collection Varano d’étuis et de portefeuilles en cuir MagSafe.

Coque Nomad Super Slim pour iPhone 14 et 14 Pro

Arrivant en tant que coque la plus fine de Nomad à ce jour, la nouvelle fonctionnalité Super Slim pour iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max :

50% de matériaux recyclés

Finition mate premium et adhérente

Couverture à 360º avec découpes chanfreinées pour les boutons et les ports

Bosse de caméra surélevée pour une protection supplémentaire

Compatible avec la recharge sans fil

Disponible en finitions carbure ou givré

Le Super Slim est maintenant disponible directement auprès de Nomad au prix de 29,95 $ pour tous les modèles d’iPhone 14.

Étuis et portefeuilles en cuir Sena MagSafe pour iPhone 14 et 14 Pro

Pendant ce temps, Sena a lancé sa nouvelle gamme MagSafe pour iPhone 14. Voici comment il décrit le nouveau boîtier qui coûte 49,95 $ :

« L’étui Varano de SENA pour les modèles d’iPhone 14 est un étui en cuir élégant et haut de gamme conçu pour une protection supérieure de l’appareil lors de vos déplacements. Disponible en noir et beige, cet étui élégant est doté d’une protection renforcée contre les chutes dans les coins, ainsi que d’un cadre surélevé pour protéger l’écran et de boutons en caoutchouc pour une protection supplémentaire. Cet étui compatible Apple MagSafe fonctionne parfaitement avec les accessoires de portefeuille magnétiques SENA suivants (vendus séparément), qui améliorent la fonctionnalité de l’étui.

Et voici les quatre options de portefeuille MagSafe à associer au nouvel étui Varano :

Toute la gamme Varano est maintenant disponible chez Sena.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :