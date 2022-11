Remedy publie une mise à jour des investisseurs sur cinq projets en cours de production

Quelque chose à attendre: le PDG de Remedy, Tero Virtala, a révélé la semaine dernière des mises à jour sur les progrès de plusieurs projets en cours du studio. Actuellement, cinq titres sont à différents stades de développement, dont Alan Wake 2, Max Paine 1 & 2 Remake, Vanguard, Codename Condor et Codename Heron.

Le rapport des investisseurs a noté qu’Alan Wake 2 est le seul projet proche du lancement. La suite du remaster récemment sorti du titre Xbox 360/PC bien-aimé de 2010 est en « pleine production » mais a encore besoin de travail.

« Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais le jeu se rassemble sur tous les fronts », a déclaré Virtala.

Malgré tout le travail de finition, le directeur créatif Sam Lake a déclaré à IGN en mai qu’une grande partie du jeu était déjà jouable. Virtala a confirmé qu’il est toujours sur la bonne voie pour une version 2023, il semble donc qu’il nécessite principalement des travaux de polissage et de bug.

En avril, Remedy a annoncé qu’il s’associerait à nouveau à Rockstar Games pour refaire sa franchise emblématique Max Paine. Le remake en double jeu des deux jeux de la série est encore en début de développement, sans fenêtre de sortie. Cependant, cela pourrait prendre un certain temps sur celui-ci. Virtala a mentionné que jusqu’au troisième trimestre 2022, les deux studios avaient « une petite équipe de base » travaillant sur le projet.

Vanguard est un jeu coopératif multijoueur gratuit sur lequel Remedy travaille avec Tencent. Annoncé en décembre dernier, le jeu de tir PvE utilisera Unreal Engine. Cependant, le jeu en est encore à ses débuts. Virtala dit qu’il ne s’agit que d’une « preuve de concept » (POC).

Le nom de code Condor est également au stade POC. On ne sait pas grand-chose sur le projet, mais le PDG a mentionné qu’il s’agissait d’un spin-off de Control et qu’il comporterait « une expérience de joueur coopératif ». Remedy a déplacé certaines ressources vers ce jeu et augmenté la taille de son équipe de développement, mais il n’a toujours pas de calendrier de sortie. Cependant, l’équipe a quelques éléments de gameplay en cours d’exécution, et Virtala dit qu’ils « se sentent amusants ».

Enfin, Codename Heron est un autre titre que Remedy a basé dans l’univers Control. Comme les deux projets précédents, il est encore en phase POC mais dispose d’un budget plus important. Le développement est modérément doté en exploitant l’équipe Northlight de Remedy pour travailler sur les concepts. Comme prévu, Virtala n’avait rien à dire concernant une fenêtre de sortie.

Tous les titres semblent intrigants sur le papier. Espérons que Remedy n’ait pas trop de fers au feu. Alors qu’un suivi de l’excellent Control serait le bienvenu, tout comme une suite d’Alan Wake, des versions mal exécutées de l’un ou l’autre seraient tristes et inexcusables pour des jeux avec un hardware source aussi excellent.