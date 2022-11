L’explosion de vélos électriques a provoqué beaucoup plus d’incendies à New York cette année

En bref : les vélos électriques ont gagné en popularité en tant qu’alternatives sans émissions aux cyclomoteurs et aux motos, mais les recharger peut être dangereux. Les deux dernières années ont vu une augmentation spectaculaire des incendies et des blessures causées par l’explosion de batteries de vélos électriques à New York.

Le service d’incendie de la ville de New York rapporte que depuis la semaine dernière, il a enquêté sur beaucoup plus d’incendies causés par des batteries de vélos électriques qu’en 2021. Les autorités de la ville ont proposé plusieurs solutions, y compris des réglementations et des interdictions partielles.

Les batteries de vélos électriques ont provoqué 174 incendies présumés à New York en 2022. Cela représente une moyenne d’environ quatre par semaine. D’ici la fin de l’année, ce nombre pourrait atteindre le double du total de 104 de l’année dernière et quadrupler les 44 signalés en 2020. Les incendies liés aux batteries en 2022 ont déjà blessé 93 personnes et tué six New-Yorkais, contre 79 blessés et morts l’année dernière.

Le problème réside entre les batteries lithium-ion des vélos et leurs chargeurs, qui ne sont pas universellement compatibles. Si un cycliste utilise un chargeur avec le mauvais niveau de puissance, il peut surchauffer la batterie une fois complètement chargée, ce qui risque de provoquer un incendie. Des matières inflammables peuvent également s’échapper des cellules et s’enflammer.

De plus, les utilisateurs optent souvent pour des batteries reconditionnées qui présentent un risque plus élevé. De nombreux utilisateurs de vélos électriques sont des coursiers et des livreurs pour lesquels les nouvelles batteries sont d’un coût prohibitif. Les pompiers ont également du mal à identifier les batteries et les chargeurs qui ne sont pas sûrs car les incendies les laissent généralement détruits au-delà de toute reconnaissance.

Les batteries lithium-ion stockent une grande quantité d’énergie et peuvent constituer une menace si elles ne sont pas traitées correctement. Être #FDNYSmart lorsque vous utilisez des appareils alimentés par des batteries lithium-ion. Voir plus de conseils sur https://t.co/3ibx2fA9c4 pic.twitter.com/hyvb5jyN6C – FDNY (@FDNY) 1 novembre 2022

Un autre danger est que les batteries, en particulier celles remises à neuf, peuvent prendre des heures à se recharger. Les utilisateurs ne peuvent pas surveiller tout le processus et peuvent les laisser branchés pendant la nuit. Certains restaurants peuvent stocker les vélos électriques sur place, mais les coursiers indépendants Door Dash ou Uber Eats n’ont d’autre choix que de les emballer dans des appartements denses.

Une nouvelle proposition tentera d’interdire complètement les blocs d’alimentation usagés, tandis qu’une autre exigerait des normes de test nationales plus strictes pour les batteries. La New York City Housing Authority a tenté d’interdire les vélos électriques et les batteries de milliers de bâtiments plus tôt cette année. Cependant, il a échoué après une résistance intense des livreurs et des fonctionnaires.

Plus tôt ce mois-ci, le maire de New York, Eric Adams, a annoncé un programme d’un million de dollars pour fournir des hubs aux livreurs indépendants, qui comprennent des bornes de recharge. Pourtant, il n’est pas clair s’ils autoriseront la recharge de nuit.