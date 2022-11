Les développeurs prouvent le potentiel des activités en direct avec une application iOS pour suivre les élections brésiliennes.

Avec iOS 16.1, Apple a introduit l’API Live Activities – qui permet aux applications tierces de fournir des informations utiles sur l’écran de verrouillage de l’iPhone et également sur l’île dynamique pour ceux qui possèdent l’iPhone 14 Pro. Ce week-end, les développeurs ont prouvé le véritable potentiel des activités en direct avec une application iPhone qui permet aux gens de suivre en temps réel le décompte des voix des élections brésiliennes.

Il existe déjà de nombreuses applications avec des activités en direct disponibles sur l’App Store, et elles offrent toutes des interactions intéressantes comme l’affichage des détails du vol ou des commentaires Reddit en temps réel. Mais Philippe Ribeiro et Guillaume Maxtous deux de la société d’applications mobiles chapeau de sorcieront décidé de faire passer cette fonctionnalité au niveau supérieur.

Au milieu du deuxième et dernier tour des élections présidentielles brésiliennes, qui ont eu lieu dimanche dernier, ils ont créé une application pour afficher le décompte des voix des élections avec des mises à jour en temps réel directement sur l’écran de verrouillage de l’iPhone et Dynamic Island.

Comment les élections brésiliennes sont devenues une grande vitrine pour les activités en direct sur iOS

Nommée « Apuração Dinâmica » (comptage dynamique) en référence à l’île dynamique de l’iPhone, l’application a combiné l’API Live Activities d’iOS 16.1 avec les données de vote fournies par la Cour électorale supérieure du Brésil dans un outil qui a rendu l’étape de dépouillement des votes beaucoup plus agréable. et divertissant.

« Quand Apple a annoncé iOS 16 avec des activités en direct, nous savions déjà que la fonctionnalité serait parfaite pour des moments comme celui-ci », a déclaré Max. Netcost-security.fr. « Le second tour des élections a coïncidé avec la sortie d’iOS 16.1, qui a officiellement apporté la fonctionnalité à tout le monde, et nous a inspirés pour créer cette petite application utilitaire, développée dans SwiftUI, pour ajouter notre propre touche spéciale à l’expérience de suivre le comptage. »

Pour ceux qui ne sont pas familiers, le Brésil dispose d’un système de vote électronique dans lequel les données extraites des urnes sont envoyées directement à un « superordinateur » sécurisé situé au siège du Tribunal électoral qui compte des millions de votes en quelques heures. Le Tribunal électoral fournit une API officielle afin que des tiers puissent également accéder au décompte des voix en temps réel. Plus de 124 millions de votes ont été enregistrés cette fois.

Une fois le décompte des voix commencé, l’application de Sorcererhat affichait déjà les premiers chiffres à ceux qui l’avaient installée. Les utilisateurs d’un iPhone 14 Pro ont pu garder un œil sur le litige même avec l’écran verrouillé, grâce à l’affichage Always-on. Dans le même temps, l’île dynamique a montré un bref aperçu du pourcentage de votes pour chaque candidat.

Limites techniques et résultat final

Selon Max, l’un des principaux défis consistait à contourner les limitations techniques de la fréquence des mises à jour des activités en direct, car l’application collectait des données directement à partir de l’API du tribunal électoral au lieu d’avoir son propre serveur pour le contenu push. Même ainsi, les données affichées dans l’activité en direct ont été mises à jour toutes les minutes sans nécessiter aucune action de la part des utilisateurs.

Comme iOS 16.1 n’est sorti que depuis quelques jours, les développeurs n’ont pas eu beaucoup de temps pour effectuer des tests avec l’application. C’est pourquoi ils l’ont publié comme un outil expérimental via TestFlight pour toute personne intéressée, plutôt que sur l’App Store. Pourtant, les réactions ont été très positives et le projet était un bon moyen de montrer aux utilisateurs et même aux développeurs ce qu’ils peuvent faire avec les activités en direct.

L’accueil de l’application a été incroyable, bien supérieur à ce que nous avions prévu, et nous avons été heureux de la voir partagée sur les réseaux sociaux par des électeurs inquiets des résultats des élections. Nous sommes fiers d’avoir participé à ce moment historique pour le Brésil et d’avoir l’opportunité de démontrer comment les activités en direct et l’île dynamique sont des outils puissants lorsqu’ils sont utilisés de manière à réellement contribuer à l’expérience utilisateur.

En savoir plus sur Sorcererhat

Même si l’application de comptage des votes n’est pas disponible sur l’App Store, Sorcererhat est également derrière Songcapsule (anciennement connu sous le nom de Next DJ), qui est une excellente application qui crée des listes de lecture intelligentes basées sur la bibliothèque Apple Music de l’utilisateur. Vous pouvez consulter plus de détails sur l’application sur le site Web de l’entreprise.

