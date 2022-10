Une nouvelle fonctionnalité empêchera les distractions dans Outlook

Se concentrer sur ce qui compte vraiment aux moments clés est compliqué. De plus en plus d’éléments surgissent qui nous distraient de nos tâches routinières et nous abstraire. C’est pourquoi l’équipe Outlook souhaite éliminer cet inconvénient avec Focus Time.

Microsoft a ajouté de nouvelles fonctionnalités importantes aux clients mobiles Outlook le mois dernier. Il avait également promis d’en ajouter quelques autres d’ici la fin de cette année. Début 2023, c’est également lorsque Microsoft prévoit d’ajouter une nouvelle fonctionnalité à son client de messagerie pour aider les utilisateurs à mieux se concentrer sur leur travail.

Outlook cherchera à ce que nous soyons plus concentrés avec Focus Time

Microsoft travaille sur Focus Time dans Outlook pour vous permettre de programmer des événements de focus directement à partir de votre calendrier Outlook. Cela nous aidera à travailler sans interruption, car les notifications de Teams et d’Outlook n’apparaîtront pas pendant cette période. C’est assez similaire au fonctionnement de la fonction Focus dans Windows 11.

Lorsqu’il arrivera pour tout le monde, nous pourrons planifier nos événements de concentration directement à partir du calendrier Outlook. Cela devrait être très similaire à la configuration de types d’événements tels que « Absent du bureau », « Occupé », etc., dans le calendrier. Bien que Microsoft ne nous ait pas montré comment les utilisateurs pourront le configurer, il est fort probable que le temps de concentration ainsi que les options « Libre », « Provisoire », « Occupé », « Travailler ailleurs » Oui « En dehors du bureau » disponible lorsque vous commencez à créer un nouvel événement à partir du calendrier Outlook.

Google Calendar et l’application Viva Insights de Microsoft permettent aux utilisateurs de planifier leurs événements prioritaires. Les utilisateurs peuvent également le configurer dans Outlook à l’aide du complément Insights Outlook, bien qu’il nécessite un abonnement Viva Insights. C’est pourquoi Focus Time dans Outlook est un gros problème : la planification du temps de mise au point sera disponible gratuitement pour tous les utilisateurs d’Outlook.