Jack Ryan se décide enfin, et sa troisième saison est plus proche que vous ne pouvez l’imaginer

La deuxième saison a laissé une fin ouverte à Jack Ryan. Cela s’est produit en 2019, il était donc temps de mettre fin à une si longue marche dans le désert de l’ostracisme. On lit dans Collider que la troisième saison est prête et qu’elle débarquera sur Prime Video le 21 décembre très proche. Et pas seulement ça, un quatrième et dernier est déjà prévu !

Action et suspense avec Jack Ryan dans le mille de tous, ami et ennemi

La troisième saison comportera huit chapitres de 50 minutes chacun, et Jack se battra pour sa vie dans un réseau complexe qui l’a placé comme cible pour les alliés et les ennemis. Des Russes voyous, des missiles, la menace d’un conflit nucléaire… Compte tenu de ces temps, cela ressemble à un journal télévisé. Nous vous laissons avec la bande-annonce de présentation, qui explique clairement l’aventure trépidante qui est sur le point de commencer.

Comme vous l’avez vu et attendu, John Krasinski reprend le rôle de l’espion aguerri et endurant qu’Harrison Ford jouait à l’époque et à plusieurs reprises sur grand écran. Comme le dictent les canons du bon espion, bien qu’ici on trouve plus de vraisemblance que dans d’autres productions comme Bond, notre agent préféré voyagera dans diverses parties du monde à la recherche de la vérité. Ainsi, cette saison a commencé le tournage en 2021 à Prague et Athènes, et la quatrième, déjà en plein tournage depuis février, dont on sait qu’elle a déjà fait escale en Croatie.

L’embarras s’annonce grand, car contrairement aux tendances récentes, la saison trois de Jack Ryan va arriver d’un coup. Rien à attendre semaine après semaine à chaque nouveau chapitre (quelque chose qui, étant donné le genre action et aventure avec une falaise continue à la fin de chaque épisode, aurait pu être bon). Que vous soyez des habitués de Tom Clancy, tant pour les jeux vidéo que pour les séries et films basés sur son travail fructueux, réservez un week-end spécial pour Noël. Jack Ryan vous attend.

