M2 iPad Pro peut enregistrer des vidéos ProRes, mais vous avez besoin d’une application tierce pour cela

Apple a annoncé la semaine dernière un iPad Pro nouvelle génération, désormais disponible en magasin. Mis à part la puce M2 plus rapide, ce nouvel iPad n’a rien de vraiment excitant – peut-être à part le fait qu’il peut enregistrer des vidéos ProRes. Mais contrairement à l’iPhone, le nouvel iPad Pro M2 nécessite une application tierce pour cela.

Filmer une vidéo ProRes sur iPad Pro n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît

Comme indiqué par le site japonais MacOtakara, il n’y a aucun moyen d’activer la vidéo ProRes dans l’application Appareil photo native de l’iPad. Si vous allez dans les paramètres de l’appareil photo, l’option n’est pas là non plus. Sur les modèles d’iPhone pris en charge, les utilisateurs peuvent activer la vidéo ProRes directement dans l’application Appareil photo d’un simple toucher. Mais comment les utilisateurs peuvent-ils alors filmer des vidéos ProRes sur l’iPad Pro M2 ?

La réponse est : il y a une application pour ça ! Pour une raison inconnue, la seule façon de filmer une vidéo ProRes avec le nouvel iPad est d’utiliser une application tierce téléchargée depuis l’App Store. MacOtakara a pu confirmer cette étrange limitation en utilisant FiLMiC Pro sur l’iPad Pro M2. Une fois l’application installée, elle permet aux utilisateurs de sélectionner les codecs ProRes 709 et ProRes 2020 pour enregistrer une vidéo.

Il n’est pas clair à ce stade si Apple ne laissera pas intentionnellement les utilisateurs filmer des vidéos ProRes avec l’application appareil photo iPadOS ou si le manque de ProRes dans l’application n’est qu’un bug. Cependant, de nombreux utilisateurs peuvent être déconcertés par le fait qu’ils ne parviennent pas à trouver l’une des principales fonctionnalités du nouvel iPad sans installer une application.

Tout comme sur l’iPhone, la vidéo ProRes sur l’iPad Pro M2 est limitée à une résolution de 1080p à 30 ips pour le modèle de stockage de 128 Go. La prise de vue en ProRes 4K sur iPad nécessite un modèle avec 256 Go de stockage ou plus.

En savoir plus sur l’iPad Pro M2

La nouvelle génération d’iPad Pro conserve le même design et les mêmes tailles d’écran qu’auparavant, mais maintenant avec la puce M2 d’Apple – la même que le MacBook Air introduit plus tôt cette année. Apple a également ajouté la prise en charge de la norme Wi-Fi 6E plus rapide et davantage de bandes 5G.

Et avec la nouvelle fonction de survol, l’iPad peut remarquer quand l’Apple Pencil survole l’écran. Cela indique que les éléments de l’interface utilisateur peuvent rebondir en prévision d’une interaction utilisateur anticipée.

Les prix du nouvel iPad Pro M2 commencent à 799 $ pour la version Wi-Fi avec 128 Go de stockage interne. Vous pouvez trouver de bonnes affaires pour acheter un nouvel iPad sur Amazon.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :