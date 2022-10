Lego interrompra la gamme de robots Mindstorms fin 2022

La grande image: Lego a annoncé son intention de fermer sa gamme de robots programmables Mindstorms après une course de 24 ans. Mindstorms a fait ses débuts en septembre 1998 en tant qu’outil éducatif pour les enfants, mais le produit a rapidement développé une clientèle parmi les amateurs et les pirates adultes. Le support inattendu aurait convaincu l’équipe Lego qu’elle avait un gagnant entre les mains et de continuer à investir dans la gamme de produits.

Nous avons vu des créations assez incroyables incorporant Lego Mindstorms au fil des ans. Un exemple récent et sans doute l’un des plus impressionnants était ce flipper entièrement fonctionnel fabriqué entièrement en briques Lego.

La construction comportait plus de 15 000 briques individuelles et comportait trois briques « cerveau » Mindstorms NXT utilisées pour contrôler un ensemble de servomoteurs ainsi que des capteurs de lumière, de couleur et à ultrasons. Il a fallu plus de 300 heures pour concevoir, construire et programmer et n’a utilisé ni colle ni vis.

Lego a partagé les nouvelles de Mindstorms exclusivement avec des sites de fans. L’annonce n’est toujours pas publiée sur le site Web de Lego, mais a depuis été partagée avec d’autres publications, y compris des sites techniques.

Lego a déclaré que parce qu’il avait maintenant plusieurs expériences d’éducation et de Build & Code, il a décidé de déplacer l’équipe Mindstorms vers d’autres domaines de l’entreprise. En tant que tels, les produits robotiques Mindstorms actuels et les éléments associés seront interrompus à la fin de 2022. La plate-forme numérique prenant en charge Mindstorms, comme l’application de l’inventeur du robot, restera active jusqu’à au moins la fin de 2024, nous dit-on.

Lego a ajouté qu’il continuerait à s’accrocher à la marque Mindstorms, laissant ouverte la possibilité d’une relance à une date ultérieure. Une fois que la ligne aura atteint le statut de fin de vie, Lego soutiendra l’effort Build & Code via son ensemble Spike Prime. Spike est similaire à Mindstorms mais cible exclusivement le secteur de l’éducation au lieu des canaux de vente au détail traditionnels.

L’ensemble Mindstorms Robot Inventor (# 51515) est proposé au prix de 359,99 $ sur le site Web de Lego, mais il est actuellement en rupture de stock. Il n’est pas clair s’il reviendra avant la fin de l’année, ce qui indique que la seule façon d’acquérir un kit est par le biais de la vente au détail locale ou auprès d’un tiers comme eBay, Craigslist ou Facebook Marketplace.