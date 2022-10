Puis-je utiliser un Switch OLED avec l’ancienne station d’accueil du Switch d’origine ?

Si vous avez acheté l’une des premières versions publiées de la Nintendo Switch, vous envisagez peut-être d’obtenir la version OLED maintenant qu’il semble que cet ordinateur de poche Nintendo durera beaucoup plus longtemps que nous ne l’avions imaginé au départ. L’une des questions que nous nous posons généralement dans ces cas est de savoir si nous pouvons réutiliser les anciens accessoires Switch V1 et V2. L’ancien Dock est-il compatible avec le Switch OLED ?

La station d’accueil Nintendo Switch est-elle rétrocompatible ?

La Nintendo Switch OLED est la console la plus récente que Big N a lancée sur le marché. Il a un écran légèrement plus grand, bien que le véritable attrait de ce modèle soit qu’il dispose d’un panneau OLED au lieu d’un écran LCD traditionnel. Grâce à cette technologie, les jeux sont vraiment beaux sur le Switch OLED, avec un contraste plus élevé et des couleurs beaucoup plus vives.

Lorsque nous avons acheté la Nintendo Switch OLED, elle était livrée avec sa propre base de chargement pour la connecter à un téléviseur et recharger la batterie. Et c’est là que des doutes peuvent surgir. Peut-on ou non utiliser un autre ancien Switch Dock ?

L’ancien Dock est pris en charge, mais vous devez faire attention

Au niveau de la compatibilité, la station d’accueil Nintendo Switch V1 et V2 est entièrement compatible avec la Nintendo Switch OLED. En effet, le Nintendo Switch Dock a une conception ouverte.

Si vous avez plusieurs téléviseurs à la maison, vous pouvez mettre le Dock fourni avec la console dans un et celui de votre ancienne Nintendo Switch dans un autre. Bien entendu, le Dock blanc de l’OLED dispose d’une entrée Ethernet pour brancher directement un câble réseau, ce que le précédent n’avait pas.

N’endommagez pas votre écran OLED avec un vieux Dock

Lorsque la Nintendo Switch a commencé à être vendue il y a quelques années, l’une des premières plaintes signalées par les utilisateurs était que l’écran de la console se rayait lorsqu’il était placé sur sa propre base. C’est parce que la base est assez étroite, donc le moindre frottement peut finir par endommager l’écran LCD (normalement, la partie affectée est généralement le cadre).

Quel problème aurons-nous si nous utilisons l’ancien Dock pour la Nintendo Switch OLED ? Que nous pourrions rayer l’écran, pas le cadre. De plus, la Nintendo Switch OLED possède un verre bien moins résistant que celui des modèles avec un écran standard. Que dois-je faire alors ?

Dans ce cas, l’idéal est que vous acquériez une vitre de protection pour votre Nintendo Switch OLED. Vous devez le mettre dès que vous sortez votre console de la boîte. De cette façon, vous ne ferez aucune sorte de marque sur l’écran de votre nouvel appareil.

Le lien vers Amazon qui apparaît dans cet article est un lien d’affiliation. La sortie peut recevoir une commission si un achat est effectué par son intermédiaire, bien que cela n’affecte pas le prix que vous payez pour l’article. La décision d’inclure le lien est prise sur la base de critères éditoriaux et sans répondre à aucune demande des marques mentionnées.